Communiqué de presse de l’UJFP, partie civile au procès Zemmour du 1er juillet 2020

En effet :

L’UJFP considère que dans la conjoncture actuelle de racisme exacerbé, il était nécessaire d’affirmer sa solidarité avec les Musulmanes et les Musulmans de notre pays, soumis aux injures à caractère racial et à la provocation à la haine raciale, proférées par Eric Zemmour.

Eric Zemmour tient un discours qui incite à la violence et aux passages à l’acte, dangereux pour le vivre ensemble en paix de tou.te.s les citoyen.ne.s français, quelle que soit leur origine.

L’UJFP, organisation juive combat tous les racismes et est scandalisée de la médiatisation qui est faite aux propos de quelqu’un qui se réclame de ses origines juives et a déjà été condamné pour incitation à la haine raciale ; cette immunité médiatique conforte les préjugés antisémites et incite aux actes islamophobes.

L’UJFP continuera son combat contre toutes les formes de racisme aux côtés de tous nos camarades racisés, victimes du racisme institutionnel actuel.

La Coordination nationale de l’UJFP, le 2 juillet 2020

