Angers : pour une auto-école autogérée

Mis a jour : le vendredi 3 juillet 2020 à 15:24

Mot-clefs: autogestion transport permis

Lieux: Angers



Devant la nécessité pour un certain nombre de personne d’accéder au permis de conduire et de ce fait à la mobilité, et de de faciliter l’accès à un taf si besoin.

Face au coup exorbitant que représente le passage du permis de conduire (1800 euros en moyenne sur le territoire) et au barrières sociales que ce tarif engendre et perpétue.

Une nouvelle initiative se lance sur Angers : une auto-école autogérée et les membres de cette associations font appel aux dons pour financer le lancement du projet.

Chacun-e retrouvera la page de don et des explications ici : https://www.helloasso.com/associations/apprentissage-de-la-conduite-angers-banlieu/formulaires/1/widget