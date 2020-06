Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan) : Sabotage contre l’implantation du pylône-arbre – 3 juin 2020

Mis a jour : le dimanche 7 juin 2020 à 03:21

Mot-clefs: actions directes

Lieux: morbihan



Dans la nuit du 2 au 3 juin, le site d’implantation d’une antenne-relais a été saboté à Saint-Pierre-Quiberon. « Des produits non déterminés « mou et gluant » ont été mis sur les instalations devant accueillir le futur arbre-pylône. Les travaux ont commencé en avril en plein confinement et en attendant, l’antenne aurait été posée au camping de Kerhostin.





« Alors que les travaux de réalisation du massif béton et de l’ancrage sont en cours sur le parking près de l’église de Saint-Pierre-Quiberon, Jérôme Angé, le directeur de Tech-invest, société en charge de l’implantation de l’antenne relais de téléphonie mobile, a porté plainte mercredi en gendarmerie. « Des dégradations ont été faites sur les tiges filetées d’ancrage du pylône et dans la serrure du portillon, explique-t-il. On est incapable de savoir quels produits ont été utilisés (il y en a de deux sortes différentes) ». Avant l’été, l’entreprise va se charger de sécuriser le site et de rénover les bordures du Parking. » (Le Télégramme, 4/6/20)