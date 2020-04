SANS CONTACT - nouvelle radio libre en région Nantes-ZAD NDDL et bien au-delà

Mis a jour : le dimanche 26 avril 2020 à 22:55

Mot-clefs: Médias

Lieux:



On peut la capter sur Nantes et autour en mettant la main sur un objet radiophonique traditionnel et en le réglant sur le 107.9. Mais pour ceux qui ne sont pas de la région il est possible de retrouver le livre et les podcasts ici : https://sanscontactfm.wordpress.com/blog-2/ La grille des programmes est là : https://sanscontactfm.wordpress.com/le-live/ On les relaiera aussi régulièrement sur la page facebook zad nddl info https://www.facebook.com/zadnddlinfo/

De nouvelles radios web ou hertziennes naissent du confinement et de ses enfermements. Radio SANS CONTACT nous invite, pour mieux retrouver les rues le moment venu, à se fréquenter intensément sur les ondes Elle a toute la verve, les bons mots, les vagues de désirs et les agitations des plus belles radios sauvages et une playlist à retourner la baraque !

Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance d'une NOUVELLE RADIO LIBRE EN RÉGION NANTES-ZAD NDDL ET BIEN AU-DELÀ SANS CONTACT - 107.9 sur Nantes même OU SUR LE WEB en live et podcasts





Petite présentation :

-- SANS CONTACT --

"Du potentiel onirique et opérant des fréquences pirates comprises entre 87 et 108 mhz"

Nous habitons des lieux en périphéries de villes où, depuis le confinement, des activités se poursuivent, des rencontres se font et des perspectives s’inventent. Ensemble, en région Nantaise comme ailleurs, à la Zad comme dans les métropoles, préparons le déconfinement des corps et des âmes. Car l’erreur serait de croire que tout changera, après. C’est dans l’interruption elle-même que se dessinent les figures que prendront nos existences après le bouleversement : et pour le moment, le cadre ressemble davantage à celui d’un film d’anticipation dystopique à tendance totalitaire qu’à une sortie de l’économie par la solidarité.

Il y a plusieurs manières de surmonter la sidération pour commencer maintenant à préparer l’après : il y a celles et ceux qui organisent l’entraide à l’échelle d’un quartier ou d’une ville, d’autres qui refusent leurs conditions de travail, d’autres encore qui continuent à diffuser une parole contestataire. En bref, faire de ce temps suspendu le nôtre : nous avons choisi de faire de la radio, pour émettre autre chose que le désir d’un retour à la normale.

Plus que jamais il nous faut mettre en circulation les mots comme les idées, les sons comme les songes ! Faire vibrer les corps et les esprits. L’occupation des ondes ne rouvrira pas les plages et les forêts, mais elle peut entretenir la rage d’une désertion féroce. Chanter le maintien des hostilités, répandre les rythmes qui réanimeront bientôt nos rues et nos fêtes, chasser les bruits de nos peurs.

Plutôt que d’ajouter une voix isolée à la profusion des discours, des images et des chiffres, nous voulons faire de ce studio un outil d’organisation et d’intelligence collective dans un moment où de telles pratique sont proscrites. On y passera de la musique, on y organisera des discussions, on y appellera nos amis à l’étranger, on y lira des textes, on y partagera les témoignages et les bonnes idées de celles et ceux qui s’organisent. Le reste du temps, on y boira du vin et peut-être on fumera des clopes.

Nous dédions cette radio à toux ceux qui n’auront pas le temps de nous écouter, parce qu’ils nous soignent, nous nourrissent, ou parce qu’ils n’ont pas pu exercer leur droit de retrait.

Nous la dédions également à ceux qui n’auront que ça à faire, ou à ceux qui le font déjà.

“Le pouvoir n’est pas seulement là où se prennent des décisions horribles mais partout où le discours enlève le corps, la rage, le hurlement, le geste de vivre.” Colletivo A/Traverso (1977)