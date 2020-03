La charlatanerie ne soigne personne

Mis a jour : le vendredi 13 mars 2020 à 12:36

J'Récemment sont parues sur Indymédia Nantes et Infokiosques.net deux brochures nommées « Les Ateliers du groupe soin 1 & 2 ».

Or ces deux brochures contiennent de nombreux conseils pour le moins douteux. Ainsi en page 8 du premier volume, il est conseillé de prendre des produits homéopathiques « Il existe 2 médicaments homéopathiques aux plantes en cas de grippe, àprendre en préventif et en curatif : l' INFLUDO et le L52. »



Les produits homéopathiques sont une énorme arnaque dont les prétendus effets ne reposent sur rien de concret, ni dans la théorie ni dans la pratique. Ce sont avant tout des billes de sucre/farine, d'eau et de protéine de lait. Bref aussi efficace qu'un carré de sucre.

Promouvoir ce genre de produits dans une brochure d'auto-soin ne sert nullement à s'autonomiser mais perpétue des croyances ridicules qui sont autant de fardeaux, et qui bien souvent nous mettent en danger en retardant l'utilisation de véritables traitements.

Suit ensuite tout un passage sur la médecine traditionnel chinoise, véritable farce religieuse dont je peine à comprendre comment elles peuvent se trouver publier sur des sites anarchistes qui devrait mettre en avant le savoir et la raison.

A la page 18 du premier volume, il s'agit ensuit de rediriger des personnes vers des psychanalystes. Là encore une pseudo-science dont les patriciens ont pendant longtemps été complice des violences incestueuses (genre François Dolto) et du mauvais traitement des personnes du spectre autistique.

Page 21, c'est les ostéopathes qui nous sont vantés, une profession qui mélange des gestes de kiné avec des manipulations dangereuses et discours ésotériques .

La seconde brochure nous vante à la page 10 les coupeurs de feu et autres rebouteux, puis l'acupuncture en page 11.

Le discours sur les huiles essentielles est très présent et lui aussi particulièrement bizarre. Ainsi en page 22 de la seconde brochure :

« Comment choisir sa plante ou son huile essentielle ? Selon son affinité.On choisit une HE dont on aime l'odeur. Il y a une affinité entre nous etles plantes, il faut tendre à respecter celle-ci »

On ne choisit pas un traitement en fonction d'une prétendu affinité ou d'un lien "naturel" avec mais de son efficacité, de ses effets secondaires, de notre état de santé etc...

La suite concerne toute une série de pratiques farfelues issues de la médecine chinoise.



J'espère que ce message incitera les compas à se renseigner sur ces pratiques et surtout à arrêter de propager des croyances qui ne servent qu'à enrichir et donner du contrôle sur nos corps à des arnaqueurs.



Ce n'est pas parce que de très nombreux médecins sont des ordures finis que l'on donner du pouvoir à des charlatans.