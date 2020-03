Avec les réfugiéEs et les antiracistes en Grèce : manifestation ce vendredi !

Mis a jour : le jeudi 12 mars 2020 à 15:15

Il y a urgence. Pour exprimer notre solidarité avec les réfugiéEs en Grèce et avec les antiracistes et les antifascistes, pour dénoncer la politique de Macron et de l'UE, exiger l'ouverture des frontières et l'accueil des réfugiéEs nous appelons à manifester ce vendredi 13 mars, à 18h00, de l'ambassade de Grèce à Paris vers le ministère de l'intérieur.

Manifestation

Vendredi 13 mars - 18H00

Ambassade de Grèce - 23 rue Galilée - Métro Kléber

Les mortEs et les milliers de personnes maltraitées à la frontière gréco-turque sont la conséquence directe de choix politiques opérés par les dirigeantEs européenNEs, dont le gouvernement français, qui veulent boucler les frontières de l’Union européenne à tout prix. Ainsi, ils continuent, au mépris des droits humains fondamentaux et du droit international, de déléguer le contrôle des frontières extérieures à d’autres gouvernements, comme celui de la Turquie qui a accepté de retenir les réfugiéEs passant par son territoire en échange d’énormes sommes d’argent, et maltraite également les migrantEs sur son territoire et aux frontières gréco-turques.

De leur côté, la police et l’armée grecques repoussent les embarcations gonflables à coups de perches en fer en tentant de les perforer, avec des tirs à balles réelles pour les obliger à faire demi-tour, humilient en confisquant des vêtements, gazent et matraquent... des images insoutenables nous arrivent tous les jours. S’ajoutent à toute cette violence organisée par l’État grec, avec le soutien des institutions européennes et bientôt en collaboration avec l’agence européenne FRONTEX – spécialiste des refoulements arbitraires de personnes et de la répression aux frontières de l’Union européenne –, les exactions de milices et de groupes fascistes qui prêtent main forte aux autorités.

Il faut STOPPER ces exactions maintenant !

EXIGEONS L’ARRÊT DES VIOLENCES ET L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES !

Solidarité avec les migrantEs et les antifascistes !

Liberté de circulation et d’installation pour toutes et tous !

Régularisations de touTEs les sans-papiers !

Des rassemblements sont aussi en cours d’organisation à l’initiative du Gisti et le soutien de nombreuses organisations le mercredi 18 mars.

Pour soutenir les réfugiéEs et les antiracistes en Grèce vous pouvez aussi aider financièrement la coalition Keerfa, actuellement menacée par le gouvernement et les fascistes, qui intervient sur les camps et organise les manifestations du 21 mars en Grèce et qui cherche à affréter des cars pour permettre aux réfugiéEs des camps de manifester. Vous pouvez verser sur https://www.lepotsolidaire.fr/pot/9r7q67y7 (en mentionnant "Grèce" avec ou à la place de votre nom) ou par virement direct sur le compte de Keerfa.

https://blogs.mediapart.fr/marche-des-solidarites/blog/110320/avec-les-refugie-e-s-et-les-antiracistes-en-grece-manifestation-ce-vendredi