TDS assassinées et poussées au suicide : on compte nos mortes

Mis a jour : le mercredi 4 mars 2020

Mot-clefs: logement

Lieux:



Avril 2016. la loi de pénalisation des clients est votée, largement critiquée par les premier-es concerné-es, les travailleurs et travailleuses du sexe ( TDS ), mais acclamée par les militant-es abolitionnistes et prohibitionnistes.

Cette loi n’a fait que précariser et isoler les TDS, les forçant à s’éloigner encore plus dans des zones désertes, à accepter les négociations des clients (baisse des prix, rapports non protégés, actes sexuels non pratiqués habituellement).