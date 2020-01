Angers : nouvel espace de gratuité - épicerie

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 00:21

Mot-clefs: logement

Lieux:











Qu'y trouve-t-on ? Principalement des fruits et légumes ! Issus de la production propre aux terrains du RAARE, ou de récupération maraîchère (notamment : glanage dans les champs) ou de récupération d'invendus issus d'artisans, commerçant-e-s ou grande distribution. Nous continuons à recevoir vos dons alimentaires et consommables qui nous font le plus défauts : produits secs (pâtes, riz, lentilles, lentilles corail...), épices, huile, vinaigre, produits d'hygiène (papier toilette, tampons, savons, brosses à dents, dentifrice...) et produits d'entretien (éponges, serpillières, vinaigre blancs, produits divers...). Les excédents seront placés dans l'espace de gratuité, utilisable par les personnes fréquentant l'accueil de jour, ou par quiconque qui n'accepte pas le gaspillage alimentaire !

Vous pouvez nous soutenir financièrement grâce à notre Hello Asso : https://www.helloasso.com/associations/association-des-occupantes-et-occupants-de-la-grande-ourse