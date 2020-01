Nantes: Il y a 1 an, "La Maison des Familles" était réquisitionnée !

Mis a jour : le lundi 27 janvier 2020 à 00:20

Mot-clefs: logement

Lieux:







Parce-que ce n'était plus possible que ces familles dorment dehors.

Parce-que ce n'était plus possible que ces familles dorment au gymnase Jeanne Bernard, sans eau chaude et sans chauffage. Sans repos.

Parce-que des bâtiments vides il y en a. Et il y en aura toujours !

Parce que les fausses "propositions" du 115 sur des lits de camps de 20h à 7h30 ce n'est pas humain !

Parce que "la maison des familles" ça a été de formidables rencontres, de joyeux moments d'échanges, une bouffée d'air frais, de bons repas, des cours de français, du suivi administratif, social, juridique, qui a permis à la quasi totalité des familles accueillies d'êtres à terme relogées dans des Cada et des appartements !

Mais des familles, des femmes enceintes, des enfants à la rue ou dans des hébergements précaires, il en reste toujours! Ce n'est pas parce que vous expulsez que vous faites disparaître la misère!

Depuis un mois, à l'emplacement de l'ancienne Maison des Familles, il y a un trou béant, un vide plutôt qu'une maison vide car il faut tout faire pour empêcher les squats et autres occupations "sauvages". Protéger la propriété de quelques uns au détriment de tous.tes

#RéquisitionDesLogementsVides

#PersonneÀLaRue

#AccueilIconditionnel

#LogementsPourTou_te_s