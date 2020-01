Pas de justice pour Wissam El Yamni. Pas de paix.

Mis a jour : le lundi 13 janvier 2020 à 19:33

Mot-clefs: Racisme Répression police quartiers_populaires assassinats_policiers violence_policière maintien_de_l'ordre doctrine

Lieux:





Rassemblement en hommage à Wissam. Crédit : https://www.worldaroundme.fr

Aucune mise en examen n’a été prononcée par la juge en charge de l'instruction. La police a-t-elle réussi à totalement enterrer sa responsabilité ? N'y aura-t-il donc aucune justice ? Ni pour sa famille, ni pour celleux qui se battent pour l'irruption de la vérité dans la vie politique, pour la reconnaissance et la condamnation des violences systémiques du maintient de l'ordre, pour l'interdiction des techniques d'immobilisation létales...

La conférence de presse est tombée le même jour que l'annonce du rejet de l'appel des parents de #Remi_Fraisse quand au non-lieu concernant la responsabilité des forces de l'ordre dans sa mort. Sa médiatisation a été limitée par l'annulation forcée, au dernier moment, de la venue de @davduf, gréve oblige. Mais surtout, elle a été parasitée par le bouillonnement quasi quotidien des violences policières de plus en plus documentées à dénoncer encore et encore car niées : cette conférence-information est passée quasiment inaperçue. Double peine de l'invisibilisation...

Derniers articles sur Wissam El-Yamni :



*Affaire Wissam El-Yamni : l'instruction est bouclée, la famille craint un non-lieu* - https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/affaire-wissam-el-yamni-l-instruction-est-bouclee-la-famille-craint-un-non-lieu_13720560 & https://seenthis.net/messages/819964



[#paywall] *Violences policières. Vers un non-lieu dans l’affaire Wissam El-Yamni* : https://www.humanite.fr/violences-policieres-vers-un-non-lieu-dans-laffaire-wissam-el-yamni-682882



*Affaire Wissam El Yamni : à Clermont-Ferrand, ses proches redoutent un non-lieu* : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/puy-de-dome/clermont-ferrand/affaire-wissam-el-yamni-clermont-ferrand-ses-proches-redoutent-non-lieu-1772633.html



Article de l'ACAT sur *Des gestes d'immobilisation qui étouffent* : https://www.acatfrance.fr/app/items/print/actualite/des-gestes-d-immobilisation-qui-etouffent & https://seenthis.net/messages/819923

Pétition (hélas sur change.org) *Laissez nous respirer ! Interdiction des techniques policières d’immobilisation mortelles* : https://www.change.org/p/emmanuel-macron-laissez-nous-respirer-interdiction-des-techniques-polici%C3%A8res-d-immobilisation-mortelles

Différents articles du suivi par Désarmons-les : https://desarmons.net/?s=wissam avec en particulier celui qui retrace la soirée et ses suites : https://desarmons.net/index.php/2015/05/06/wissam-el-yamni-assassine-le-1er-janvier-2012/

Blog : http://www.justicepourwissam.com

Communiqué au sujet de l'IGPN et du système de protection des policiers datant de juillet 2019 :



? Dans notre affaire, la police des polices a dissimulé des témoignages à la justice.



Dans notre affaire, la police des polices a couvert un crime.



Dans notre affaire, la police des polices a filtré des preuves.



Dans notre affaire, la police des polices a inventé des conclusions d'expertises.



La police des polices couvre les violences policières et seulement les violences policières.



Si elle était sévère sur les violences policières, elle avouerait qu'elle n'a pas vu les choses arriver, ça écornerait l'image de la police et ça risquerait de démotiver les troupes qui se mettraient à réfléchir aux conséquences de leurs actes avant d'agir.



Et ça c'est problématique des policiers qui se posent des questions vous comprenez ?



La police des polices jauge la limite de l'acceptable pour l'opinion publique et lâche du lest de temps en temps pour faire illusion si la limite est atteinte.



Par contre, il faut le souligner, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des erreurs d'origine interne à l'institution, c'est à dire des affaires comme des utilisations frauduleuses des outils informatiques, de la carte de police à titre personnel, il est dans son intérêt d'être sévère, ça fixe les limites en interne, ça montre à l'opinion publique qu'elle sait aussi être sévère, ça montre qu'elle sait anticiper.



Pour en revenir aux violences policières, l'action de couvrir ne revient pas à mentir.



Vous l'avez compris, la hiérarchie policière dont la police des polices fait partie et dont on elle en a adopté la pensée, elle réfléchit en termes de cout, et le cout du mensonge s'il est révélé est élevé. Non c'est plus subtil.



L'action de couvrir, avec la police des polices, consiste généralement plutôt à ne pas relever des preuves qui leur tendent les mains et à agir avec une tranquille non nonchalance, à embourber l'enquête le temps que l'opinion publique soit moins réceptive.



Et au final, à laisser dire que c'est la parole des uns contre celles de policiers assermentés et qu'il n'y a pas assez d'éléments ou que l'utilisation de la force a été rendu légitime :

- soit par l'extreme agitation quand les faits sont cachés « extreme agitation »qui ne repose sur rien d'autre que sur la parole policière et sur aucune réalité matériel

- soit à légitimer l'utilisation de la force qu'ils disent légitime (alors qu'elle n'est rien d'autre que légal) par la situation insurrectionnel lorsque les faits sont filmés, têtus. C'est l'exemple du pavé lancé par un policier.



Et au moment le moins couteux, au moment où on est le plus faible, au moment le plus opportun, il s'agit pour la police des polices de se dépêcher d'enterrer une affaire ni vu ni connu en apportant le coup de grâce pour que l'on ne puisse jamais se relever.



La police des polices ne cherche pas la vérité, elle a des moyens d'informations indépendantes, les plus efficaces qui soient, elle connait instantanément la vérité en réalité.



La police des polices étant l'obligée du ministre de l'intérieur, on lui fait comprendre là où elle elle a intérêt de diriger l’enquête et elle s’exécute.



Quand vous entendez les syndicats policiers majoritaires dire qu'ils n'ont jamais été autant protégé depuis les années 80, vous pouvez sentir la direction que donne le ministre de l'intérieur actuellement aux enquêtes de l'IGPN. ?



https://twitter.com/cjvpourwissam/status/1146515763806777344



metaliste de @sinehebdo *Statistiques sur les assassinats policiers* : https://seenthis.net/messages/601177