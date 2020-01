Les clous, un moyen de semer la zizanie à Paris (et ailleurs)?

Mis a jour : le lundi 6 janvier 2020 à 09:46

Ceux qui ont manifesté ces derniers temps ont certainement été saisis par une chose, pouvant par moment créer un profond sentiment d’impuissance : la mobilité et la réactivité des policiers face à nous. La doctrine du maintien de l’ordre du préfet l’Allement est assez simple : un maximum de moyens, de la mobilité permanente et de l’agressivité pour faire imploser dans l’œuf tout cortège qui refuse de se soumettre aux habituels parcours de processions syndicales. Ainsi, des brigades extrêmement mobiles (comme celles des voltigeurs) ont été reformées pour arriver très rapidement n’importe où, les camions de CRS sont en patrouille constante dans tous Paris prêts à intervenir en urgence sur un lieu déterminé. Il convient donc d’analyser les moyens dont nous disposons pour réduire cette mobilité. Ici, j’en présente un. Prenons d’abord acte du fait que nous sommes nombreux et de plus en plus radicaux dans nos convictions de manifestants. Nous avons pour beaucoup compris que l’on n’obtient rien en marchant d’ouest en est dans des quartiers vides de tous enjeux politiques et aux espaces parfaitement maîtrisés par la police. Finir une manif à Nation, c’est envoyer aux calendes grecques toutes nos revendications. Inutile ici de revenir dessus de nombreux articles sur paris-luttes.info et ailleurs traitent de la nécessité de se rapprocher des lieux de pouvoir pour faire trembler ceux qui font trembler par leurs politiques. Disperser un peu partout des clous à chaque départ de manif sauvage semble être un moyen intéressant de semer la zizanie au sein des forces de l’ordre, mais aussi d’accentuer la paralysie des quartiers que nous visons. D’abord, les clous sont des objets relativement faciles à cacher et qui ne prennent pas une place importante, une boite de 100 clous de tapissiers balancée rapidement et discrètement sur la route au moment de partir en sauvage et le tour est joué… Une dizaine de clous plus lourds peuvent être facilement cachés sous nos couches de vêtements hivernaux. Il est évident que pour que cette technique soit efficace nous devons être nombreux à en user. Si 500 manifestants répandent des clous aux abords d’une manifestation, cela peut avoir un impact absolument phénoménal sur le déroulé de la manifestation et de celles qui suivront pendant la journée. Le pneu crevé rend HS le véhicule policier pendant toute la journée voire plus. Le clou cause des dommages collatéraux chez les automobilistes qui traversent le quartier que nous visons et peut rapidement créer un embouteillage monstre qui rendra difficile toute intervention de la police. Balancer un clou est facile ; trouver celui qui le balance extrêmement compliqué pour les flics, d’autant plus si nous sommes nombreux à le faire.