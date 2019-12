[Nantes - Les Ronces] Des nouvelles du jardin, et un rendez-vous autour du feu!

Mis a jour : le dimanche 15 décembre 2019 à 21:10

Arbres qui se dénudent, premiers poireaux mangés, salades d'hiver qui grossissent à vue d'oeil dans la serre, stolons de fraisiers replantés, paillage pour protéger du froid à venir, fèves plantées en vue du printemps...autant de signes que l'automne se termine et que l'hiver est proche ! La douceur automnale couplée au retour des précipitations à redonné de la vie et de la couleur au jardin. Après un été assez pauvre en récoltes de part la sécheresse, la dynamique collective depuis la rentrée a permis de remettre en état le jardin pour préparer la saison suivante. Aussi, nous sommes heureux de partager depuis peu cet espace auto-organisé avec de nouveaux groupes de jardiniers, liés notamment à la Tricyclerie ( https://www.latricyclerie.fr/ ) ou au mouvement des Gilets Jaunes.





Parallèlement à l'aspect jardinage, nous continuons à réfléchir et à mobiliser largement pour la défense du jardin et de l'ensemble des terres concernées par le dévastateur projet des Gohards. Nous espérons que notre lutte se terminera comme celle du quartier des Lentillères à Dijon, qui a abouti au retrait d'un projet urbain métropolitain qui menaçait de détruire les terres qu'ils cultivent (plus d'informations ici : https://lundi.am/Dijon-Depuis-le-quartier-libre-des-lentillere)

Enfin, comme il est maintenant de coutume, nous proposons à toutes celles et ceux qui le souhaitent de venir au jardin passer le solstice d'hiver autour du Tour à Feu, le vendredi 20 décembre à partir de 18h30. Venez avec vos grignotages, et pourquoi pas vos instruments, histoires, poèmes, chants,... ambiance chaleureuse garantie, n'ayons donc pas peur du froid !

Et bien sûr, n'hésitez pas à venir faire un tour au jardin. Les jeudis et dimanches après-midi restent nos créneaux collectifs privilégiés.

Roncièrement!

Le collectif des ronces.