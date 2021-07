boum véhicule scopelec

Mis a jour : le jeudi 22 juillet 2021 à 17:35

Mot-clefs:

Lieux: grenoble



Dans la nuit du 15 au 16 juillet, on a incendié une camionette nacelle Scopelec dans le quartier des eaux claires à grenoble.

Un ptit boum contre cette entreprise qui participe à l'extension du contrôle technologique en installant des réseaux télécom (fibre optique, 5G etc.) L'instauration d'un pass sanitaire est une pierre de plus pour la construction de "villes intelligentes", de surveillance et de traçage. Solidarité avec Boris enfermé pour l'incendie de deux antennes-relais ! ps la pluie n'éteint pas le feu