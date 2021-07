Rencontres Hors D'La Loire (du 15 au 22 juillet)

Mis a jour : le mercredi 7 juillet 2021 à 23:24

Mot-clefs: Education Contre-sommets Ecologie / -ismes en tout genres (anarch-fémin…) culture anti-repression art

Lieux: carnet saint-viaud



Nous souhaitons ÉCHANGER sur nos pratiques et expériences d’organisations collectives ; sur nos manières de lutter individuellement et collectivement contre les oppressions et les dominations systémiques.









S’INFORMER sur l’histoire de l’estuaire de la Loire et du Grand Port Maritime de Nantes St Nazaire (GPMNSN) ; mais aussi s’informer sur l’impact des activités des industries du Grand Port sur les territoires à travers le monde.

QUESTIONNER notre modèle de production énergétique, ses énergies dites « vertes » et son extractivisme ; notre modèle productiviste d’industrialisation de l’agriculture et ses dynamiques d’accaparement des territoires ; nos rapports au vivant.

S’ORGANISER ensemble face à la tenue du Sommet de l’énergie offshore à St Nazaire en septembre prochain. Nous appelons à l’organisation collective d’un Contre-Sommet contre l’éolien OffShore et son monde : il serait l’occasion de visibiliser les exactions que nos grandes industries perpétuent partout dans le monde et d’agir en solidarité aux communautés impactées.

SE DÉTENDRE en participant à des jeux, des ateliers, des concerts acoustiques et repas partagés.

Le programme sera principalement libre et construit ensemble au fil des envies de chacun·e et dans le but d’apprendre ensemble et combler nos lacunes sur ces thématiques passionnantes mais complexes. La cuisine sera collective, prend ton cake et tes carottes !

Alors rendez-vous en juillet pour se retrouver et mêler nos luttes !

Ramène ta tente ou ton camion, ton énergie et tes idées !



Toutes les infos à retrouver ici : https://horsdlaloire.noblogs.org/