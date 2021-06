Journée « de Jérusalem » une provocation intolérable !

Mis a jour : le vendredi 25 juin 2021 à 13:16

Mot-clefs: antifascisme antiracisme antisionisme

Lieux:



A quelques semaines des attaques à l’encontre de la population civile dans les quartiers palestiniens de Sheikh Jarrah , de Silwan et dans tout Jérusalem, alors que l’entreprise israélienne de nettoyage ethnique se poursuit dans la ville , et que la répression frappe les Palestiniens des territoires occupés comme les citoyens palestiniens d’Israël, des organisations sionistes, soutenues par les collectivités territoriales, n’hésitent pas à organiser en France une journée dite “de Jérusalem”.

Cette journée est destinée à célébrer la « réunification » de Jérusalem, en réalité sa conquête le 15 juin 1967, et à présenter la ville comme la capitale éternelle d’Israël, contre la position de toute la communauté internationale. Il s’agit ainsi d’effacer l’entreprise de colonisation et les dynamiques d’épuration ethnique qui viennent encore une fois d’enflammer la ville.

Le pendant de cette journée, dans Jérusalem occupée, est la « marche des drapeaux » organisée ce mardi 15 juin par des groupes nationalistes d’extrême droite dans la vieille ville, soutenus par le gouvernement et protégés par la police, aux cris de « mort aux arabes ».

Une telle célébration en France constitue une véritable provocation. Elle contrevient aux résolutions adoptées en 1980 par la communauté internationale sur le statut de Jérusalem, qui refusait son annexion. La France a voté la résolution 478 du conseil de sécurité de l’ONU qui met Israël en demeure de cesser son occupation des territoires arabes pris en 1967, dont Jérusalem Est. Le ministre des affaires étrangères J.Y. Le Drian écrivait en mai 2018 : « la France comme l’ensemble de la communauté internationale, ne reconnaît aucune souveraineté sur Jérusalem. »

Cependant, à Montpellier, est organisée la 44ème journée de Jérusalem le dimanche 20 juin 2021, au mépris des centaines de victimes des récentes attaques israéliennes et des milliers d’autres victimes de l’annexion de Jérusalem par Israël.

Cette initiative est soutenue, en opposition à la position officielle de la France, par plusieurs collectivités territoriales, dans le cas de Montpellier, la Région Occitanie, le Département Hérault et la Ville de Montpellier. L’implication des collectivités territoriales dans le blanchiment de l’apartheid israélien – qui constitue un crime contre l’humanité constamment dénoncé par de nombreuses ONG et organismes internationaux – assure ainsi la promotion du régime israélien qui opprime les Palestiniennes et Palestiniens depuis des décennies, et constitue une violation de la position officielle de la France sur cette question.

Avec la Campagne BDS France refusons cette provocation !



Pour plus d'informations, cliquez ici et ici