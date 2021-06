Nantes: appel à soutien square Amiral Halgand nassé

Mis a jour : le mercredi 16 juin 2021 à 22:50

Mot-clefs: squat logement immigration sans-papieres frontieres

Lieux: Nantes







Elles et ils ont décidé d'occuper le square Amiral Halgand face à la @MairiedeNantes jusqu'à ce que les pouvoirs publics, l'État leur proposent un hébergement pérenne et durable.



Rejoignez nous nombreuses et nombreux immédiatement pour soutenir leur action et l'application immédiate de la loi

Le commissaire en charge du dispositif refuse pour l'instant l'accès à la nourriture après avoir laissé passer de l'eau pour les nombreuses personnes dans le square. Nous rappelons qu'il fait 30°C, que des enfants en bas âge sont dans le square et que les soutiens sont à l'extérieur du dispositif avec des bouteilles pleines.



La Brigade Anti-Criminalité et la Police aux frontières sont entrés dans le square pour relever les identités d'un grand nombre de personnes.



Nous poursuivrons ensemble cette lutte, pour imposer le rapport de forces nécessaire pour que le droit au logement et à l'hébergement d'urgence, organisées par les collectivités et l'État en lien avec les associations, soit enfin pourvue pour tou.te.s.

On n'en peut plus du 115 qui ne répond plus !

On n'en peut plus des familles et des hommes à la rue !

On n'en peut plus des pouvoirs politiques qui laissent faire !

UN TOIT C'EST LA LOI !