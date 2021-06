Mis a jour : le jeudi 10 juin 2021 à 17:05

Mot-clefs:

Lieux: paris



ELLES⋅ILS ARRIVENT

LA GIRA ZAPATISTA VA !!

Il y a un peu plus d’un quart de siècle, les communautés indigènes du Chiapas se soulevaient pour dire non au mépris et à l’oppression, non aux politiques néolibérales qui privent les peuples de leurs droits sociaux, de leurs terres, de leurs ressources. Depuis lors, elles?ils maintiennent haut l’étendard de la révolte, en même temps qu’elles?ils essaient de construire une société nouvelle dans leurs communautés autonomes. Aujourd’hui, elles?ils ont décidé d’envahir l’Europe. Pour échanger avec les luttes d’en bas à gauche sur le vieux continent. Elles?ils prévoient d’être à Madrid à la mi­-août pour le 500e anniversaire de la chute de Tenochtitlan, la capitale de l’Empire aztèque, et elles?ils seront en Île­ de ­France dans quelques semaines. Les collectifs regroupés dans la coordination Île ­de France zapatiste 2021 s’apprêtent à les accueillir dans plusieurs dizaines d’évènements locaux.

Samedi 12 Juin 2021

Rassemblement de soutien pour l’arrivée des Zapatistes en Europe :