Transfert du CHU de Nantes : annulation partielle des suppressions de lits

Mis a jour : le lundi 7 juin 2021 à 13:19

Mot-clefs:

Lieux: Nantes







Il n’y aurait jamais eu cette premie?re avance?e sans votre mobilisation ! Merci a? toutes et tous, soignants et habitants qui militent pour demander un moratoire a? ce projet de transfert

On a gagne? une bataille, on gagnera la guerre



Rdv mardi a? 18h place Graslin pour le 4e?me et dernier #mardidelasante?. Nous re?fle?chirons aux alternatives a? ce projet de transfert pour un projet de sante? et d’ho?pital public a? la hauteur des enjeux et de nos besoins !

https://facebook.com/events/s/4-le-vrai-debat-sur-lhopital-l/789324528443980/