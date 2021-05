Nantes: attaque contre le Planning Familial

Mis a jour : le mardi 25 mai 2021 à 11:17

Mot-clefs: Santé antifascisme feminisme

Lieux: Nantes



Le Planning de Nantes indique craindre d'autres dégradations du genre et réaffirme l'importance de faire preuve de vigilance face "aux mouvements qui remettent en cause les lois fondamentales du droit des femmes". Les positions anti-IVG portées par la droite conservatrice et l'extrême-droite ne doivent effectivement jamais être prises à la légère. Rappelons que les mouvements comme celui de la "Marche pour la vie" et de la "Manif pour tous" ont disposé de soutiens économique et matériel forts pour faire entendre leurs positions rétrogrades quant à nos libertés fondamentales à disposer de nos corps. Face au patriarcat comme face à l'islamophobie, contre la précarisation de nos libertés, nous ne cesserons jamais de défendre un féminisme antifasciste pro-choix ! https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3488278867940813&id=202544173180982 Crédit Photo : @Planning familial 44





[Anti - IVG]

Vendredi matin à 6h15, l’association Planning Familial 44 de Nantes a constaté la dégradation de sa vitrine par 46 autocollants indiquant : « Un droit à l’avortement est UN danger, CONTRE-ATTAQUEZ ! »

Ces autocollants étaient collés sur la devanture, la porte et la sonnette de notre local afin de cacher toutes les affiches du Le Planning Familial et les numéros d’urgence pour les femmes victimes de violences (affiches sur la sexualité, l’IVG, les violences faites aux femmes, et sur le centre Citad’Elles…). Ceux-ci étaient écrits avec la typographie et les couleurs du Planning Familial. L’association a bien évidemment porté plainte ce matin au commissariat de police. Compte tenu d’attaques antérieures et des moyens que les anti-ivg ont mis dans l’élaboration et l’impression de ces supports, nous craignons que cela ne soit qu’une première étape d’une série.



A l’heure où le droit à l’avortement est remis en cause dans de nombreux pays, il est important de rester vigilant·e·s en France, sur ces mouvements qui remettent en cause des lois fondamentales du droit des femmes.



Le Planning Familial 44 réaffirme que le droit à disposer de son corps est un droit fondamental et que l’association ne se laissera pas intimidé par les anti-choix qui menacent l’accès à l’IVG.



