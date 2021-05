Visites nocturnes à des constructeurs de prisons!

Mis a jour : le lundi 17 mai 2021 à 20:18

Celles et ceux participent à leur contruction, ceux qui décident, commandent et les imaginent (pas celles et ceux qui sont exploités sur les chantiers) sont tranquilles et capitalisent sur la misère des autres. Histoire de troubler leur tranquilité, on en a visité deux d'entres eux en ce début du mois de mai.

Des prisons en plus! clame t-on a chaque nouveau gouvernement. Il y a ceux qui ont l'honneur de les programmer et ceux qui gèrent la construction. C'est toujours les mêmes excuses: faire face à la surpopulation, aux conditions indignes, à l'encellulement collectif.

Gaudin Architecture au 6 Impasse Mont Louis à Paris, où en réponse à leur travail il a été écrit "Gaudin dessine des prisons et des comicos", "Feu aux prisons, liberté pour tou-te-s" et où des câbles de fibres optiques ont été coupés.

Bérim, au 149 avenue jean Lolive à Pantin, qui est impliqué dans la rénovation du centre pour jeunes détenus à Fleury-merogis, de construction de SAS et la contruction du palais de justice de Paris, a vu sa façade des bureaux tagué et son digicode défoncé à coup de marteau.