[Appel à contributions] Fanzine de Gênes à Biarritz

A vous de créer et de proposer vos œuvres, une équipes du réseaux angevin de soutien à Vincenzo s’occupera ensuite de replacer vos œuvres parmi l’historique de cette lutte et des explications des procès et procédures en cours ! Puis des version papier seront disponible dans différents endroits et événement militant, on vous tiendra au courant de la suite !

Pour l’instant à vos crayon, vos appareils photos et vos pinceaux !

Un Fanzine c’est quoi ?

C’est une compilation d’œuvres artistiques (dessins, linogravures, peintures, sérigraphies, photos, poésies, textes, témoignages, croquis,...) rassemblés dans un livret/book !

Popularisé par le mouvement punk, créé et réalisé par des amateurs ou non, artistes ou non, anonymes ou non, il a pour vocation de se faire entendre et partager !

De Gênes à Biarritz !

Nous Proposons ici de créer un fanzine sur la thématique des contres sommets, avec des photos, des témoignages et autres œuvres.

Ensuite ce même Fanzine relatera la lutte pour la liberté de Vincenzo et le mouvement sur Angers, pour garder des souvenirs, des exemples, des explications et pour pouvoir transmettre à tous ceux qui ne connaisse pas encore toute cette lutte ! Le combat n’est pas fini !

MODALITES

Envoyé en PDF vos créations en format A4 ou A5 couleur ou noir et blanc au choix sur l’adresse mail suivante :

fanzinevincenzo(at)riseup.net

Si vous avez besoin d’aide pour scanner vos créations vous pouvez nous contacter par mail, nous trouverons des solutions ensemble !

FIN des RECEPTIONS des CREATIONS le Samedi 29 Mai inclus !

Car après nous passons aux impressions/montages et nous aurons besoin d’un peu de temps pour pouvoir créer plusieurs exemplaires que nous partagerons ensuite le plus largement possible !

Vous pourrez trouver plus d’info sur la page facebook local !

SOUTIEN A VINCENZO !

LA LUTTE CONTINUE !