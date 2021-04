Les Patriotes et leurs amis démasqués

Mis a jour : le dimanche 25 avril 2021 à 00:18

Depuis plusieurs mois, Les Patriotes, le mouvement de Florian Philippot, a réussi à mobiliser contre les mesures gouvernementales concernant la crise sanitaire. C’est même à se demander s’ils ne veulent pas que la crise dure, tant ils profitent de ce climat anxiogène alimenté à grands coups de couacs et d’amateurisme par le gouvernement…



Bryan Guitton avec le groupuscule nationaliste breton Hêrezh Kelt.



Rapaelle Auclert



Raphaelle Auclert



Thierry Noirtault



Oksana Lechartier référente Patriotes Vendée



Rony Guillermo de S'informer Actualités 85



Bryan Guitton Breizh Firm.



Bryan Guitton Breizh Firm



Bryan Guitton La Roche sur Yon



Thierry Noirtault en pleine discussion avec Rony Guillermo de S'informer Actualités 85. Bryan Guitton



Bryan Guitton Hêrezh Kelt.



Florian Philippot et Génération Identitaire le 20 Février.

Partout, du Brésil, aux Etats-Unis, en Allemagne et en France, l'extrême-droite profite de la crise sanitaire. Leurs rassemblements rassemblent des conspirationnistes, complotistes, antivax et autres individus antisémite et néonazi. Démasquage en régle :

