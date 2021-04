Pétille : site MTPG+ des métiers techniques

Mis a jour : le vendredi 23 avril 2021 à 00:13

Mot-clefs: -ismes en tout genres (anarch-fémin…)

Lieux:



Pétille, c'est un réseau en mixité choisie MTPG+ autour des métiers et savoir faire techniques : bâtiment, artisanat, industrie, agriculture...





En Octobre 2019 un week-end de rencontre au Maquis des pétroleuses (44) s’est organisé autour des métiers et savoirs faire techniques du bâtiment, de l'artisanat, de l'industrie ou de l'agriculture, et leur pratique en différente mixité choisie.

L'objectif était de rassembler un maximum de personnes dans un cadre de mixité Meufs, Trans, Pédés, Gouines, Intersexués, et + (MTPGI+) afin de faire un état des lieux des réseaux et collectifs existants et réfléchir aux réponses à nos besoins spécifiques dans ces métiers.

Le week end était fait d’ateliers (électricité, cordiste), de groupes de discussion (survire en milieu pro, les mixités choisies, réseau, et la création d’un site Pétille) et d’une boom bien sûr.

Zoom sur la création du site Pétille

Des besoins communs d’avoir un agenda des chantiers, des activités et évènements en mixité choisie ont amené l’idée de créer un site internet dans lequel se trouverait donc :

- un agenda

- une carte interactive

- des ressources

- une liste de professionnel.les

La magie a opéré et le site Pétille est né. Emoticone paillettes

Lien vers le site Pétille : http://petille.7oqp.fr/?PagePrincipale

Depuis sa création, la communication du site n'a pas vraiment tourné et c'est en entendant des potes à droite à gauche dire que "ce serait trop bien d’avoir un agenda collectif d'évènement mtpg" que nécessité se fait de rebalancer largement cet outils pratique et magnifique.

Pétille s'adresse aux collectifs, évènements, chantiers et personnes mtpg+ de toute la france métropolitaine qui sont (professionel.les ou pas) dans et/ou intéressé.es par les métiers techniques (tkt un jour on se retrouvera avec un site planétaire, seconde étape, mais pour l'instant on fait dans le local).

Son fonctionnement est assez simple, puisque c'est un site "sans admin".

Tu veux mettre un évènement sur l'agenda ?

Tu vas sur l'onglet agenda et tu rajoutes ton évènement, tu choisis la forme (chantier co, pro, formation, rencontre), le domaine technique (bâtiment, méca, indus...), la mixité choisie...

Tu veux être contacté.e pour des chantiers ou tu veux contacter des lieux ou des gens ?

L'onglet carte te permets de créer ta fiche, avec tes cordonnées, de choisir ton domaine technique et de te positionner sur la carte, mais aussi de trouver des lieux ou des gens près de l'endroit où tu te trouves et de les contacter.

REJOINS LE RESO, INSCRIS TOI SUR LA CARTO : http://petille.7oqp.fr/?CartO

Tu cherches des ressources sur un sujet ou tu veux partager les ressources que tu as ?

Dans l'onglet ressource, tu peux sûrement y trouver ton bonheur (fichiers technique, plans de construction, lien vers des assos, collectifs..) et tu peux aussi déposer et partager tes fichiers de raccordement de chauffe eau, de plan de bibliothèque et de raccord pvc… en contactant cette adresse mail : {petille@protonmail.com}

Le site est utilisable dès maintenant et tu es complètement invité.e à y faire un tour, à ajouter ta fiche, tes évènements.

N'hésite pas à le faire tourner à tes potes, à tes collègues, aux collectifs de ta zone, à tes cousin.es, par mail... Pour qu'il soit utilisé un maximum pour un maximum de plaisir, parce qu'en vrai ce site il met vla bien, et qu'il va sûrement mettre bien plein d'autres gens. Surtout en ce moment avec le corona lifestyle où on est pas mal à se sentir solo, d'avoir une carte avec plein de gens dessus ça réchauffe et ça donne de la force.

Ce réseau est encore en construction alors si vous voulez participer à l'animation du réseau (communication, amélioration du site, graphisme), contacte nous : {petille@protonmail.com}

Re lien vers le site : http://petille.7oqp.fr/?PagePrincipale

Hyper Cordialement,

Des Pétillant.es