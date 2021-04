Vivre avec des chien-ne-s dans une démarche anti-spéciste

Mis a jour : le mardi 20 avril 2021 à 16:29

Pour échanger des infos, documents, avis, vécus et travailler dans le but d'améliorer les conditions de vie et de cohabitation des chien.ne.s avec les humain.e.s. Par exemple en rendant plus clair et accessible des connaissances sur la culture canine afin de mieux comprendre et appréhender leurs besoins et limites.

Sans trop savoir comment m'y prendre j'ai envie qu'un groupe de réflexions et de travaux se lance sur les questions de cohabitation avec les chien.ne.s.

Nous vivons avec elleux et nous avons la responsabilité de leur bien être et leur bonheur, et pourtant nous sommes tellement bloqué.e.s dans des mode de pensés spécistes.

La culture canine est encore bien trop méconnue et trop peu respectée.

On se perd et vogue entre conditionnement, éducation positive, coopération, accompagnement, domination.

On est souvent dépassé.e par un.e jeune.e chien.ne désinvolte et surexcité.e, ou face à un.e compagnon.ne agé.e qui voit sa vie devenir de plus en plus compliquée avec des problèmes de santé.

On croise sans cesse dans chien.ne.s dans des situations de vie compliquées voire tragiques.

J'ai envie de tenter un début de dynamique et de discussion à travers une liste mail. Pour se rendre compte déjà de combien de personne pourraient être intéressées et motivées pour bosser sur ces questions. Et a travers ces échanges voir qu'est-ce-qui peut se passer !

Voici la liste mail : uneviedechien-ne@lists.riseup.net

Inscrit toi avec un mail sécurisé stp (riseup, proton..)