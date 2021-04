Mosquée d’Avicennes: soutien antifasciste aux musulman.es de Bretagne, et d’ailleurs

Mis a jour : le dimanche 11 avril 2021 à 23:22

Mot-clefs: antifascisme

Lieux: Rennes



Dans la nuit de jeudi à vendredi, la porte de la mosquée d’Arrahma (quartiers nord de Nantes) a été la cible d’un incendie volontaire. Selon certains médias il s’agirait de l’acte d’un « marginal », « sans revendication ».



Ces tristes événements rejoignent pourtant la longue liste d’actes islamophobes recensés dernièrement. Sans être exhaustif, citons l’attentat à la mosquée de Bayonne en 2019 qui a fait 2 blessés, les balles postées dans les boîtes aux lettres de la mosquée de Saint-Herblain et de la grande mosquée de Nantes, ou encore plus récemment les menaces de mort proférées contre la mosquée du Mans par un néo-nazi en possession d’armes lourdes. Ces faits s’inscrivent dans un contexte d’islamophobie exacerbée et structurelle.



Ces positions haineuses, qui étaient jusqu’à maintenant l’apanage des groupuscules et partis ouvertement d’extrême-droite, se retrouvent maintenant au sommet de l’Etat français. Il aura suffit d’un rien de temps pour que la république « jeune et dynamique » tombe le masque et dévoile son visage fascisant, pondant une loi sur-mesure pour nuire aux musulman.es et leurs pratiques culturelles au nom de la « lutte contre les séparatismes » et n’en finissant plus de sortir des inepties à leur sujet.



Le ministre de l’intérieur Darmanin, celui-là même qui trouvait Marine LePen « trop molle » sur l’islam, s’est permis de poster un tweet de soutien aux musulman.es de Nantes et annonce faire le déplacement à Rennes pour soutenir les fidèles de la mosquée d’Avicennes. Ne semblant pas étouffé par la honte, ce pompier-pyromane a pourtant sa part de responsabilités dans cette déferlante haineuse qui s’abat sur la communauté musulmane. La dérive islamophobe du gouvernement fait pousser des ailes aux fascistes en herbe et autres néo-nazis fantasmant une guerre civile. Face à l’extrême droite, qu’elle soit à la tête du gouvernement français ou dans la rue, Douar Ha Frankiz affirme une position anti-fasciste et soutient les musulman.es de Bretagne, de France et d’ailleurs.



Douar Ha Frankiz – Comité Nantais