occupationgraslin JOUR 32 ou lettre d'infos du week-end

Mis a jour : le lundi 12 avril 2021 à 12:35

Mot-clefs: Resistances précarité culture art exclusion chômage coronavirus

Lieux: Nantes











Ensuite, à la DRAC des Pays de la Loire, Mme Roselyne Bachelot a organisé un pince-fesses devant un parterre d'une quarantaine d'actrices et acteurs culturels pour "dédicacer mon livre La vie en rose et annoncer que des bonnes nouvelles" : deux milliards d'euros pour relancer la culture, suppression de la réforme de l'assurance chômage, deuxième année blanche pour les intermittent·e·s... Elle a entamé son discours par un magnifique "J'aime beaucoup la province" fort apprécié des intéressé·e·s. .

Seul bémol à ce tableau idyllique : un œuf macroniste et acrimonieux lancé sur les participant.e.s d'une fenêtre voisine. En réaction à ce geste "d'une grande violence" voici, notre réponse dans le communiqué ci-joint

Un bureau d'embauche d'Ouvrir l'Horizon a été installé sur la place. Ouvrir l'Horizon est un dispositif révolutionnaire créé durant l'été 2020 pour répondre à l'empêchement de travailler dû à la crise sanitaire. Ce sont 29 paniers artistiques (c'est le même principe que les paniers de nos AMAP, on ne choisit pas ce qu'il y a dedans), soit 20 000 heures de travail artistique, technique et administratif.

25 personnes se sont inscrites au bureau d'embauche pour la 2ème édition, cet été 2021.

Aujourd'hui, les occupants et occupantes ont commencé à préparer le grand temps fort à venir : la manifestation interrégionale et interprofessionnelle du vendredi 23 avril pour dénoncer la précarité et demander le retrait de la réforme de l'assurance chômage ! Date à noter dans vos agendas !

Retrouvons-nous ce lundi 12 et mardi 13 avril entre 15h et 17h30 pour préparer ce temps fort !!!

Demain, le thème de l'Agora sera l'enseignement culturel et artistique : professeur·e·s d'écoles de musique, de danse, d'arts, musicien·e·s et danseur·euse·s intervenant·e·s... Voilà bientôt cinq mois que les publics dit « amateurs » sont privés de ce temps en dehors du travail, tandis que les professionnel.le.s de l’enseignement artistique et culturel sont sans cesse contraint.e.s de s’adapter, et de se ré-adapter aux nouvelles mesures, et voient leur situation se précariser fortement.



PROCHAINS RENDEZ-VOUS

- Dimanche 11 avril : Agora à 13h consacrée aux enseignements artistiques et culturels.

- Lundi 12 avril 2021 à l'opéra Graslin à 18h00

Erratum : La soirée à thème "Pour nous professionnel.le.s de la culture, quelles sont les conditions de réouverture des saisons culturelles et de retour à l'emploi acceptable?" est repoussée à une date ultérieure.

Nous programmons à la place une projection suivie d'une discussion autour du film de Françoise Davisse, Comme des lions, production du Balibari. Un film qui retrace la lutte des ouvriers d'une usine Peugeot et qui nous inspirera pour la nôtre : http://www.commedeslions-lefilm.com/

- Lundi 12 et mardi 13 avril 2021 à l'Opéra Graslin de 15h à 17h30Réunion de préparation du temps fort du 23 avril.

- N’oubliez pas de noter d’ores et déjà le rendez-vous du Vendredi 23 avril pour le mouvement interrégional contre la précarité et la réforme de l'assurance chômage, le 23 avril RDV à Graslin à 13h !



RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS OU HEBDOMADAIRES

Le lundi et le mardi sont réservés au travail des commissions en interne (Agoras maintenues à 13h ainsi que “Les endormeurs” à 18h30).

"Les vendredis de la colère", chaque vendredi est une journée d'action nationale contre la réforme de l'assurance chômage, rendez-vous à 10h place Graslin pour partir en action.

Organisation de la journée - du mercredi au dimanche :

9h à 10h30 : Réunion des commissions (Communication, Technique, Comité des fêtes, Action)

Venez grossir nos rangs, nous avons besoin de personnes pour relayer celles qui sont là depuis mercredi 10 mars.

11h à 12h30 : Réunion vie interne inter commission

13h à 14h30: Agora sur la Place Graslin

Venez écouter, animer, intervenir, poser des questions, témoigner, chanter, déclamer... la parole est ouverte à toutes et tous.

14h30 : Performances artistiques

18h à 20h : Soirée à thème (lundi), Forum de discussion (mercredi), AG de lutte (vendredi) réservée aux professionnel.le.s, aspirant.e.s professionnel.le.s et/ou sympathisant.e.s de nos revendications.



RESTER INFORME.E.S

Contact + Inscription Newsletter: cultureenluttepdl@gmail.com

Facebook: Occupation Graslin - Culture en Lutte autour de Nantes

Instagram: occupation.graslin2021

Twitter: Occupation Graslin 2021



SOUTENIR

Cagnotte en ligne: https://cutt.ly/MzR9Jcx

Cagnotte sur place: A l'accueil et au bar



Merci de ne pas utiliser la fonction répondre à l'expéditeur (cempdl@listes.rezo-citoyen.org) mais enregistrez ce contact dans votre répertoire qu'il ne finisse pas dans vos spams.

Dessin Marcel Taillandier