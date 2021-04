La ZAD du Carnet est toujours là !

Mis a jour : le jeudi 8 avril 2021 à 14:01

Mot-clefs: Ecologie Répression Resistances

Lieux: carnet du ZAD



Dans ce communiqué nous souhaitons partager notre analyse de la situation entre colère, optimisme et détermination car la lutte pour un Carnet libre et sauvage continue !

Nous avons été expulsé.es de la ZAD du Carnet, 400 hectares de zone humide et sauvage [1], mardi 23 mars dès 5h00 du matin avec une débauche de moyens : 800 gendarmes sur zone et aux alentours, 3 zodiacs 2 hélicos, 2 blindés.... le tout après un mois de pression psychologique causée par la menace d'expulsion et la présence accrue de gendarmes.





Cette expulsion s'inscrit dans un contexte autoritaire

L'Etat réprime et fiche des militant.es, surveille et contrôle les citoyen.nes aux dépens des libertés individuelles et collectives, qu'il s'agisse d'une menace d'attentat ou d'une crise sanitaire. La législation [2] suit le même mouvement, et donne sur le terrain un pouvoir démesuré aux forces de l'ordre, amoindrissant de plus en plus les différentes formes de mouvements populaires possibles (manifestations, grèves, associations d'aide en tout genre ... et ZAD, évidemment)

Pour rappel, voici un petit inventaire des (ré)pressions subies au Carnet depuis notre arrivée : les amendes, les caméras posées illégalement destinées au fichage massif des opposant.es politiques, les hélicos qui survolent quotidiennement la zone pour nous observer, les zodiacs, la tentative d'homicide (en mettant le feu à un camion avec une personne à l'intérieur) et le tabassage de trois camarades à la barre de fer par des fachos du coin, les interdictions de circuler librement aux alentours et harcèlement policier (notamment pour les riverain.nes), les drônes, les appels à la haine, au meurtre sur les réseaux sociaux, l'acharnement (larmoyant) des maires réactionnaires de la communauté de commune, et une expulsion dans le plus grand des calmes ... apparemment ?

La Préfecture revendique une expulsion pacifique, vraiment ?

Non, la préfecture n'est pas subitement devenue magnanime et compréhensive, elle fait simplement de la communication.Ils finissent par comprendre que la stratégie de « désescalade de la violence », toute relative, et du fichage massif leur permet de médiatiser l'image de la maîtrise extrême du contexte. Et si il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas d'images, pas d'indignation, pas de soutien.

S'il y a eu peu de violences physiques, cette expulsion n'en est pas moins violente et une démonstration de domination inhérente à l'État :

Car oui, c'est violent de se faire expulser de son lieu d'habitation, de foutre de façon délibérée des personnes dehors, d'écraser toute contestation et tentative d'altérité, d'imposer des gardes à vue, de priver de liberté des gens qui défendent une zone naturelle et luttent contre la répression à venir ... On n'oubliera pas la gestion désastreuse de la crise sanitaire et les répercussions néfastes sur la vie des gens. Ainsi, oui, la violence n'est pas toujours physique.



A la suite de l'évacuation des humain.es, des gendarmes mobiles restent sur zone ainsi qu'une entreprise de sécurité privée pour empêcher une réoccupation. Un tel déploiement de forces policières nous semble être une grotesque mise en scène de la toute puissance de l'état autoritaire, qui vise à décourager par avance la moindre contestation.



Nous, habitant·e·s humain·e·s du Carnet, sommes en colère

Des copaines ont subi des violences et de la répression, nous avons perdu notre maison, un lieu de vie commun, un des rares espaces où tout est possible et où nous tentons de vivre en accord avec nos valeurs anti-capitaliste, d'autogestion et d'entraide, contre toute forme d'oppressions et de domination.

Nous sommes également choqué.es et tristes que notre lutte, malgré sa légitimité en période de crise sanitaire et écologique [3], provoque autant d'incompréhension et de haine sur les réseaux sociaux et dans les médias. Élu.es et préfecture se vantent d'avoir nettoyé le Carnet, mais le béton du projet industriel aurait eu, lui, un impact irréversible sur le sol et l'environnement qu'il détruit.

On assiste à une criminalisation des luttes écologistes au moment où on en aurait le plus besoin.

Les ZAD de la Colline, Gonesse, Arlon ont été expulsées ... , à cela s'ajoute les interdictions notamment des habitats légers, des enseignements alternatifs, des free party ou encore les accusations de terrorisme visant des collectifs libertaires, rappelant que l'État n'accepte pas de vision différente de la sienne.L'expulsion a d'ailleurs eu lieu le jour du procès de camarades militants ( procès qui consiste à les incriminer d'avoir reçu des coups par une milice de fachos, sous le regard bienveillant des gendarmes, sous prétexte qu'ils devaient s'y attendre) avec des peines encourues importantes. [4]

Pour autant, ce n'est pas une victoire de leur part, d'arriver a plusieurs centaines armés, avec des milliers d'euros d'argent public retiré aux hôpitaux, aux retraites, et aux écoles contre une cinquantaine de militant.es ayant passé l'hiver dans des cabanes (on sait pas on sait pas compter). Ce n'est pas une victoire mais une honte. L'État se radicalise et s'enferme dans son dogme ultra libéral, il a choisi ses priorités et objectifs : ce ne sont pas les retraites, la santé, l'hébergement des personnes à la rue, la précarité, l'accueil des réfugiés de guerre et climatique, la sécurité sociale... mais la répression et la défense de l'intérêt du capitalisme et ses privilégié.es.



Ce n'est pas une défaite, car tant qu'on n'a pas perdu, on gagne.

On ne peut pas en dire autant des élu.es des villes voisines qui ont perdu la ZAD, le projet et dont les villes retrouvent leur anonymat, dans l'ombre de la métropole nantaise. On propose d'ailleurs un suivi psychologique pour les élu.es qui risquent de s'ennuyer et de déprimer sans nous !

La zone n'est toujours pas bétonnée, les élu.es, membres du conseil de surveillance du port, ont reconnu la vacuité du projet, aucune entreprise n'a manifesté d'intérêt pour le projet et les habitant·e·s du coin sont alerté.es sur les impacts et nuisances que nous avons permis d'éviter.

D'ailleurs rappelons que la ZAD n'a pas été expulsée, ce sont ses habitant·e·s humain·e·s qui l'ont été mais la zone humide, les espèces animales et végétales sont toujours là !

Et puis on vous avoue que plus qu'une évacuation, on redoutait la présence des moustiques. Ça tombe à point nommé.

Rappelons aussi ce qu'a permis la ZAD : on a créé des liens et réseaux, on a appris à travers des ateliers, chantiers et discussions, on a partagé de l'amour et des câlins, on s'est bien amusés avec des fêtes à l'image du Carnazad ou de celle du solstice d'hiver.

Maintenant on sait réparer son vélo, sortir du système de justice conventionnelle, faire du pain, chanter, lire collectivement, s'écouter et se réconforter, construire avec n'importe quoi sa propre maison ou des toilettes sèches [5], retransformer les déchets en matériaux, aliments et œuvres d'art, lire l'heure avec le soleil, grimper aux arbres, survivre au froid ...

La vie sur ZAD n'est pas parfaite, nous n'avons pas choisi d'y vivre par plaisir mais par nécessité, pour protéger ce qui peut encore l'être. La vie collective peut être intense de bien des façons, il est important de le rappeler. [6]Pour autant, on vous encourage à venir les rejoindre ou en créer vers chez vous , on y vit des expériences épanouissantes et rigolotes, qui nous rendent plus vivant.es.

On remercie tou.tes celles et ceux qui font la lutte : gens de passage et moins de passages, soutiens et camarades de Stop Carnet et des collectifs de soutien pour leur participation à ce premier round de lutte contre le projet du Grand Port !



Tant qu'il y aura des projets inutiles et mortifères, il y aura des ZAD et des zadistes pour les faire vivre !

Car s'il n'y a plus de projet actuellement, il n'est que suspendu et non pas annulé. Le grand port a demandé des inventaires naturalistes cet été, pour relancer le projet dans un an ou deux ! La lutte continue et nous invitons citoyen·ne·s et militant·e·s de tous horizons à ne plus être conciliant.es et dans le compromis avec les destructeurs de la nature et à nous rejoindre ici et ailleurs !

En ce qui concerne la lutte au Carnet, un week-end de mobilisation festif et familial pour enterrer le projet du Grand Port est prévu en mai, les infos seront disponibles bientôt sur notre site et les réseaux sociaux !

D'ailleurs la saison 2 [des zads], c'est toujours la meilleure !

On a caressé l'utopie, ça nous suffit pour lutter !

Allez sans rancune acab, pas bisou



[1] https://stopcarnet.fr/le-projet-du-grand-port/la-loire-en-danger-le-carnet-un-site-naturel-a-proteger/

[2] https://www.laquadrature.net/2020/10/29/loi-securite-globale-surveillance-generalisee-des-manifestations/

[3] https://www.lemonde.fr/planete/article/2017/11/13/quinze-mille-scientifiques-alertent-sur-l-etat-de-la-planete_5214199_3244.html

[4] https://terres-communes.zici.fr/surfpark-proces-du-23-mars-envers-des-militant-e-s-pourtant-victimes-dune-expulsion-milicienne-bientot-limpunite-dactes-miliciens-en-france/

[5] https://zadducarnet.org/index.php/2021/01/25/retour-en-photos-du-chantier-collectif-des-23-24-janvier/

[6] https://zadducarnet.org/index.php/2021/04/01/zad-et-violences-patriarcales/