ZAD du Carnet : Risque d'expulsion dès cette nuit !!

Mis a jour : le lundi 22 mars 2021 à 23:07

Mot-clefs: Ecologie Répression

Lieux: carnet



De nouveaux signaux confirment les craintes. Des unités de gm seraient bien arrivées dans le coin et leur hiérarchie se retrouvait à nantes cette après midi. Préparez vous à venir en soutien dès que vous le pouvez, ce soir ou dès demain matin aux aurore soutenir les copaines, et dénoncer l'expulsion. Pour venir en groupe sil y a expulsion, les soutiens peuvent se retrouver à la place de l'eglise de paimboeuf, celle frossay ou celle de st viaud et partir en groupe afin de ne pas etre seul et agir en groupe.





Cette expulsion risque detre un moment important pour bcp de celleux qui ont vecu sur zone pendant les 6 derniers mois. Elle interviendrait par ailleurs en pleine période de reproduction des grenouilles et crapauds de la zone, et en période de nidification de nombreux oiseaux de l'île.

L'Etat veut reprendre le controle de cette zone libre, mais la zad a bloqué les travaux, ouvert plein de reflexions et tissée plein de liens. Ce n'est pas en brulant nos cabanes qu'ils la détruiront. Soyons soudé.es, nombreux.ses, attentif.ves à chacun chacun.es quoi qu'il arrive pour défendre cette zone de vie libre et sauvage qui doit le rester.



Soyons un maximum à leur crier fort C'EST NOUS QU'ON VOUS EXPULSE, à leur lancer paillettes contre leurs pelleteuses, à défendre le Carnet jusqu'au bout, avec ses habitant.e.s humaines et non humaines! Plus nous serons nombreuses à les ralentir, plus nous leur coûteront cher et plus les ZADs pourront fleurir ici et ailleurs.



Nous sommes interlopes libres, sauvages, et révolté.es !

Nous sommes la loire qui se défend !