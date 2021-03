Attaque d'un véhicule de la SNCF en solidarité avec les révolté.es des CRA

Mis a jour : le jeudi 11 mars 2021 à 22:39

Mot-clefs: Racisme Répression / prisons centres de rétention

Lieux:



Nous avons spontanément attaqué une voiture électrique de la SNCF à Monteruil. Nous avons taggué "SNCF collabo" et "Stop déportation refugees welcome" sur les portes du véhicule puis nous avons cassé son pare brise avant pour être sûr.es qu'elle soit immobilisée le jour d'après.Nous avons ciblé la SNCF parce que nous savons qu'elle participe à la machine à expulser que met en place l'Etat et ces entreprises collabos.