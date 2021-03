Vers une seconde victoire contre Amazon en Loire-Atlantique ?!!! seule la lutte paie, continuons !

Mis a jour : le lundi 8 mars 2021 à 20:32

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: montbert



Ce possible nouvel abandon intervient alors que plusieurs manifestations regroupant jusqu'à plusieurs milliers de personnes avait eu lieu contre l'implantation de la plate-forme Amazon à Montbert. D'autres sont en préparation les 30 mars devant le communauté de commune de Grand Lieu et le 17 avril pour une grande foire autour du site convoité par l'ogre du commerce en ligne. Dans le doute, continuons à nous mobiliser jusqu'à ce que la victoire soit assurée et fêtons ça sur le terrain !