Toulouse : Dépèche toi de crever ! Incendie de 4 camions de livraison de la dépêche du midi

Mis a jour : le vendredi 5 mars 2021 à 10:28

Mot-clefs: Médias / actions directes squat logement

Lieux: toulouse



Cette action individuelle est en solidarité avec les personnes de l’ancien squat avenue de fronton à toulouse, préssurisé.es à partir de leur maison à cause d’une coordination dégueulasse mairie/fafs/keufs/voisin.es et bicraveurs du quartier/ et bien sûr ces chers medias collabos.



Le propriétaire, Roland, est un ex travailleur de ce torchon qui a bien usé de ses contacts pour faire pleurer dans les chaumières sur son sort, alors que sa maison était vide depuis 3 ans ! Et qu’il vivait dans un appartement à côté de l’EHPAD de sa femme, qu’il prétendait ne pas pouvoir rejoindre à cause des méchant.es squatteureus.es.



C’est dans ce contexte que j’ai voulu paralyser pendant un temps une partie de leur moyen de propagande et surtout leur montrer que virer des personnes de chez elles ne sera pas impuni et que je, nous sommes prêt.es à nous défendre et attaquer.



Cette action est aussi un appel à continuer et amplifier l’attaque envers ce qui nous opprime, même si cela peut être dur, il existe tellement de moyen de mettre des grains de sable dans la machine sans forcément prendre énormément de risque (cures dents super glue dans les serrures par exemple)…

Ceci dit n’oublions pas de prendre soin de nous.



Je profite aussi de ce communiqué pour dire à nos compagnon.nes de lutte de faire attention à ne pas blesser des personnes n’ayant rien à voir avec les cibles que nous visons. Je pense à l’étudiant mort accidentellement pendant une attaque à la roquette du groupe 17N en grèce, à une femme de chambre morte pendant un cambriolage mené par la dite « bande à bonnot » et aux autres…



Solidarité avec les émeutes à Barcelone, avec Rigaer94 et Liebig34, d. koufondinas, les mali.ennes qui ont attaqué le consulat du mali en france et les anarchistes, notamment celleux qui subissent la répression de ce monde horrible.



Que ce petit feu en allume d’autres et que brûle la dépêche et son monde !



P.S : à mes ami.es de la nuit, prenez 2 briquets sur vous, 1 des deux m’a lâché au dernier moment… :)