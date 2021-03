Mis a jour : le jeudi 4 mars 2021 à 20:52

Mot-clefs: Guerre

Lieux: alpes-de-haute-provence



Toujours connectés, toujours plus abrutis... boum!

Une petite contribution que l'Etat et ses journalistes ont bien voulu passer sous silence.

Le 28 février, on a cramé les bureaux et un 4x4 de la société de télécom GMS (filiale de Scopelec) à Château-Arnoux-Saint-Auban. GMS est le principal installateur de la 5G dans la région. On a aussi laissé un petit message: 3, 4, 5G... BOUM!

Force et courage à celles et ceux qui attaquent sans attendre.

Guerre au technomonde.

Nous frapperons encore et encore.

PS.

mais aussi:

Créativité + détermination = boum

préparation + audace = boum

amour + anarchie = boum