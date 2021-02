Zad du Carnet : expulsion confirmée

Mis a jour : le jeudi 11 février 2021 à 11:17

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: carnet du ZAD



Passage de l'huissier, des gendarmes et du Psig pour nous remettre l'ordonnance d'expulsion ce martin.





Comme quoi on s'était pas trompé !

On a eu la joie ce matin de se faire réveiller par l'huissier accompagné des méchants. On a remis l'ordonnance d'expulsion.

On confirme donc plus que jamais l'appel à soutien d'hier

On a surtout besoin de monde sur place mais nous soutenir à distance est aussi possible : n'hésitez pas à monter votre collectif de soutien dans votre localité, organiser des actions en solidarité (collecte de matos, caisses de soutien), etc.

Pour nous contacter, écrivez à zadducarnet@riseup.net .

La liste de nos besoins est disponible par ici : https://airtable.com/shrxU9GW36SYz4mSU/tblXcqc92tEkbbikh

Les infos pratiques pour se rendre sur la ZAD, c'est par là : https://zadducarnet.org/index.php/venir-nous-rejoindre/

Nos arguments contre le projet industriel du Carnet et l'historique de la lutte : https://zadducarnet.org/index.php/2021/01/27/nouvelle-brochure-sur-le-projet-industriel-du-carnet/