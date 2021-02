Alerte : Risque d'expulsion au Carnet

Mis a jour : le mardi 9 février 2021 à 20:33

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: carnet ZAD



Risque d'expulsion

Le 4 février dernier, les élus locaux et le gérant du port à sec ont mis en demeure la préfecture pour réclamer l'évacuation de la ZAD du Carnet, lors d'une audience en référé au tribunal administratif de Nantes. Le délibéré est attendu d'un jour à l'autre.

Après 5 mois de pression des flics, des fafs, des maires qui attendent leur chèque, des médias qui nous salissent, cette fois-ci ils pensent enfin pouvoir nous mater.

On a de fortes raisons de penser que le rendu sera en notre défaveur et va ordonner notre expulsion. On s'attend à une intervention des flics dans les prochains jours. On a donc besoin de soutien moral, humain et matériel !

N'attendons pas leur délibéré pour nous organiser ! Si tu veux défendre la ZAD du Carnet : c'est maintenant ou jamais !