Nantes: la maison du peuple est debout !

Mis a jour : le lundi 8 février 2021 à 11:16

Mot-clefs: squat logement

Lieux: Nantes







La journée de Mardi a été une épreuve pour tout le monde. La police était attendue. Au pied levé, dès 6h du matin, les soutiens ont afflué à la Maison. Collectifs, associations et militants sont venus prêter main forte. Grâce à cet élan de solidarité, nous avons pu relancer notre demande de discussions pour la négociation d'un bail précaire. Des élus sont venus nous rencontrer. Le mot est passé. Nous gardons espoir.

Aujourd'hui, la vie continue. De nouveaux sans-abris viennent frapper au portail. La Maison poursuit son œuvre de soutien aux plus démunis. Les collectifs et associations se réunissent. Cet après-midi encore, comme chaque Dimanche, les ateliers de La BASE Nantes sont ouverts à tous. Débat autour d'un documentaire sur la fabrique de la propagande et de la manipulation, atelier de création d'affiches et de banderoles, espace jeu pour les enfants...



Dès demain, vous pouvez nous rejoindre. Les projets ne manquent pas. Les portes sont grandes ouvertes, des places restent disponibles. Venez toquer pour discuter autour d'un café : il y a du pain sur table et sur la planche...