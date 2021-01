Vincenzo - communiqué suite à l'arrêt de la Cour de Cassation

Mis a jour : le mercredi 27 janvier 2021 à 15:55

Comité de soutien à Vincenzo Vecchi - Communiqué de presse du 26 janvier 2021

Affaire Vecchi, le feuilleton continue

La Cour de cassation vient de rendre sa décision dans l’affaire Vincenzo Vecchi. Elle déboute le procureur d’Angers dans son pourvoi et valide le fait que, dès le départ, le comité a posé des questions pertinentes et légitimes comme l’ont confirmé les deux cours d’appel de Rennes et d’Angers. Nous avions donc raison dans nos arguments.