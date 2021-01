Rennes: compte rendu des interpellations du 23/01

Mis a jour : le mercredi 27 janvier 2021 à 15:55

Mot-clefs: Répression

Lieux: Rennes



Le parquet a décidé de poursuites judiciaires à leur encontre sous la forme de composition pénale, de convocation à audience à plaider coupable ou devant le tribunal correctionnel. Un classement sans suite à également été prononcé après une garde à vue. Enfin, un mineur a été orienté vers le parquet de Lorient en raison de son lieu de domicile. Les cinq autres ont eu des convocations ultérieures.

Pour les prochaines manifs

Vous pouvez inscrire sur votre jambe les numéros des avocats qui travaillent avec La Défense collective. Afin de pouvoir les contacter en garde à vue.

- Maître Pacheu: 0673071283

- Maître Prigent: 0679483292

- Maître Caro: 0650445233



Si vous ou des proches avez été interpellés, n’hésitez pas à nous contacter via notre téléphone : 0770034219 notre mail : defense.colllective(at)riseup.net ou via notre Facebook pour un soutien juridique et une prise en charge via nos avocats.



Pour rappel, vous pouvez passer à tous moment du commis d’office à nos avocats spécialisés sur la défense des manifestants.



Et on n’oublie pas qu’en garde à vue la meilleure défense reste toujours de ne rien déclarer, pour ne rien produire contre vous et vos camarades !