Angers: un groupe de néo-nazis attaque l'Etincelle

Mis a jour : le jeudi 21 janvier 2021 à 13:32

Mot-clefs: Répression antifascisme

Lieux: Angers



Ce local qui a longtemps servi de lieu de rencontre, de partage et épicentre d'évènements solidaires a subi d'importantes dégradations.

Durant le week-end du 8 au 11 Janvier, (aussi marqué par la mobilisation contre les expulsions et le droit au logement) c'est le local de l'Etincelle qui a cette fois été victime d'un groupe d'extrême droite.





Ce groupe a alors revendiqué la destruction de nombreux stickers antifascistes, des affiches, ainsi qu'un véritable autodafé des livres (ensemble de livres brûlés renvoyant à la pratique nazie répandue en Allemagne dès 1933).

Les photos relayées sur les réseaux montrent très clairement des "militants" qui s'identifient comme "nationalistes d'Angers" cachant leurs visages par un totenkopf (tête de mort portée sur l'uniforme des soldats SS), l'un deux arborant le fameux Sieg Heil (salut nazi).

L'association Etincelle, qui occupe les locaux en partenariat avec la Ville d'Angers a déposé plainte auprès du commissariat.

Car le fascisme est le reflet des pires cauchemars de notre passé et de notre futur. Nous ne céderons pas à la peur qui les pousse à brûler ce qu'il nous reste de culture et de solidarité, dernier remparts à la haine et la faiblesse d'esprit.

Source Média : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/angers-49000/angers-un-groupe-nationaliste-revendique-le-saccage-d-un-local-associatif-d-extreme-gauche-7124444