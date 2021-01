NE NOUS REGARDEZ PAS, HÉBERGEZ NOUS !!

Mis a jour : le lundi 18 janvier 2021 à 15:16

Bonjour, Bonsoir à tous.tes, suite aux expulsions répétées et à la chasse à l'homme (voir ici et là ) que nous subissons dans St Nazaire, nous avons tenté.e.s de nous éloigné.e.s de la ville et de nous diriger vers Trignac, sans nous douter qu'ici aussi nous serions chassé.e.s.

Pour éviter cette répression et ce harcèlement, nous nous sommes exilé.e.s dans une place reculée, d'où nous cherchons toujours une solution qui puisse être stable.