Détonations de réveillon au centre de détention

Mis a jour : le samedi 2 janvier 2021 à 12:33

Mot-clefs: Resistances / prisons centres de rétention

Lieux: Nantes



Parce qu'il y a pas de raisons qu'eux et elles aient pas droit à un peu de spectacle on leur a tiré des feux d'artifice aux cris de notre rage contre la taule.

Parce qu'on sait que la période des fêtes est jamais facile loin de ses proches et encore plus avec cette année de merde et toutes les difficultés pour avoir des parloirs corrects.

On pense fort à eux et elles ainsi qu'à tou.te.s leurs proches et on continuera à lutter pour les soutenir et pour que crêve la taule !