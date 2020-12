St Nazaire - Communiqué express des habitant.e.s de la Maison Geronimo et de Geronimo 2

Mis a jour : le lundi 21 décembre 2020 à 17:11

Mot-clefs: Répression squat logement

Lieux: Saint-Nazaire







De plus, nous exigeons le rétablissement immédiat de l'eau et de l'électricité coupé depuis plus de trois mois.



En période hivernale et d'état d'urgence sanitaire lié au Covid-19, les pouvoirs publics ne peuvent laisser des personnes sans domicile fixe dans une situation aussi désastreuse et loin de toute humanité.



Ces derniers jours, de nombreuses expulsions sont à déplorées dans l'ensemble du territoire national, d'autres lieux eux sont sur la sellette.



Les expulsions, mettant toujours plus de personnes à la rue et sans solutions, alors que nous sommes en plein hiver, ne peuvent être faites sans que personne ne réagisse.

Certaines concernent des ami.e.s et des camarades de luttes, un Squat du réseau de La Grande Ourse à été expulsé il y'a peu, la Maison du peuple de Nantes qui risque elle une expulsion avec d'autres squats.

Le Gymnase de Talensac, la Commune de Rezé, le Village du Peuple ont eux été vidés récemment de leurs occupant.e.s...Et d'autres ailleurs encore.Appel à solidarité et soutien ! Solidarité avec toustes !

Merci à toutes les personnes mobilisées depuis le début de ce bras de fer, et celleux qui nous ont rejoint tout le long.

#Geronimo #Geronimo2 #GeronimoVive

#NiLaPluieNiLaMairie #WinterIsComing

#PlusDapachesMoinsdCowBoys

#EnsembleOuRien #TenezBon #AlAbordage

#UnToitUnDroit #ExpulsionDeSquats



Appel à une union et à la création d'un inter-squat régional afin de faire face, ensemble !

Lien d'un article sur Le Gymnase de Talensac expulsé ce matin : https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/nantes-44000/nantes-les-migrants-du-gymnase-de-talensac-evacues-ce-matin-7095329



À venir, la lettre ouverte a Monsieur le Préfet signé par Geronimo.



Photo des habitant.e.s de la Maison Geronimo, Geronimo 2, MDP de Nantes, quelques soutiens devant les locaux de L'ANEF FERRER. Il manquait Renaud qui dors depuis deux ans devant l'association.

Maison Geronimo / Geronimo 2

Collectif Résistance / Collectif Geronimo

Sans domicile fixe, à la rue.44600 Saint Nazaire.