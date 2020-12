Nantes: Expulsion du squat de Talensac en cours !

Mis a jour : le lundi 21 décembre 2020 à 12:25

Mot-clefs: squat logement immigration sans-papieres frontieres

Lieux: Nantes







Comme d'habitude les gens sont traités comme des numéros de dossier qu'on peut se permettre d'expulser et de balloter de lieu en lieu.



Aucun habitant, aucune association n'a été prévenue de cette expulsion.



On oblige les habitants à rejoindre un autre lieu, l'auberge de jeunesse de la manufacture ou la rue. La bas rien ne leur est indiqué sur le nombre de places, les conditions d'accueil, s'il y aura des horaires de sortie et d'entrée, la possibilité d'inviter ses amis, si les militant-es de l'autre cantine pourront visiter tous ceux avec qui des liens se sont créer depuis 1an....



Ce lieu sera-t-il inconditionnel ? Accueillera-t-il aussi bien les demandeurs d'asile, les dublinés que les personnes en situation irrégulière ??



Le squat de Talensac va être muré dans la journée !!!

Alors que le squat de l'orangerie est toujours sans électricité avec 200 habitants ...



A nouveau ce gymnase ça se retrouver vide pendant plusieurs mois avant detre transformé selon les besoins de la gentrification pendant que des centaines de personnes sont à la rue ou vivent sans électricité !



Besoin d'assistance et de soutien cette matinée, pour récupérer ce qui peut l'être pour les habitants.

Merci par avance à celles et ceux qui pourront se coordonner et intervenir pour elles et eux.