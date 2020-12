réfléxions sur la lutte contre la loi de sécurité globale

Mis a jour : le samedi 12 décembre 2020 à 21:31

En pleine crise de covid 19, alors même qu'on est encore confinée, le gouvernement en profite pour faire passer de nouvelles lois liberticides (comme-çi ces dérnières années nos droits avaient pas assez régréssé comme-ça !!!).

Dans cette loi de sécurité globale il y à notamment l'article 24 qui tend à interdire de filmer les forces de l'ordre, alors que leurs abus sonts quotidiens et que les rares fois ou des flics et gendarmes onts été un minimum inquiété c'est graçe aux vidéos.

Cette loi de surveillance globale autorisera aussi le survol de drones pendant les manifestations permettant de mettre en place la reconnaissance faciale. La Police Municipale pouura faire des missions de Police Nationale , pour qu'ils puissent le faire, ils auronts les mêmes armements. Les villes pourronts mettre encore plus de caméras dans les rues et les caméras piétons vonts se généraliser.

Confinement ou pas un peu partout en france des rassemblements onts lieu avec en son sein des journalistes, des syndicalistes et des non-encartés. À des moments on à même pu voire 90 rasemblementes un peu partout, autant dire qu'elles prennet grave de l'ampleur. Des les premières manifs on pouvait entendre des appels à "Sortir son smartphone en criant liberté,liberté" . Si beaucoup de gens "bien-pensant" le fesaient, d'autres se disaient qu'il y avaient déja bien assez de caméras autour d'eux pour en rajouter encore plus. Ça ne présage rien de bon, car ilsemble assez évident que celles-et-ceux qui sortent leurs smartphones n'hésiterons pas à poukaver les personnes ayant des habitudes plus radicales et/ou à s'en dissocier.

Au bout d'un moment le gouvernement à proposer de revoir l'article 24 (celui qui interdit de filmer les flics), mais même si cet article était revue il restera toujours les autres articles tout aussi crades et liberticides.

Quand certain-e-s rêvent d'une police républicaine, ouvert au dialogue..., d'autres rêvent d'un monde sans police ni état. La Police est le bras armée de l'état et ils onts choisie de faire ce sale taff. L'état lui à besoin de sa Police pour assurer son autorité. Qu'il soit de gauche, de droite, ou de n'importe quel bord l'état n'a rien de démocratique. Il est autoritaire. Une Police, même républicaine n'enlèvera pas son coté raciste, sexiste, nationaliste...etc. La devise "Protéger et servir" n'est valable que pour l'état, le capitalisme et les bourgeois. Si ces dernières années nos droits onts autant régréssé, c'est parce qu'a chaque fois qu'on à tenté des se défendre les flics nous en empéchaient. Ils étaients à faire leur sale taff de merde "Protéger et servir l'état, et le capitallisme".

Pas étonnant qu'on entende partour que tout-le-monde déteste la police. Enfin pas tout-le-monde et pas pour les mêmes raisons. Dans les beaux quartiers, quand les manifs passent, des habitant-e-s balancent aux flics certains manifestants et se demandent pourquoi ils ne les interpellent pas. Y à même une fois ou des habitant-e-s onts jetés des projectiles de leurs énormes balcons sur le cortêge.

Si le gouvernement prévoit de revoir l'article 24, ce n'est pas par bonté envers nous. C'est qu'alors que le mouvement contre la loi de sécurité globale avait commencé, un homme racisé à été littéralement tabassé par des flics et qu'une fois de plus ils ne se sonts pas rendus comptes qu'ils étaient filmés. Le gouvernement étant dans l'embarras il était bienobliger de lacher un petit article qui fesait partie de cette loi. Les flics qui onts tabassé l'homme pensaient être dans leurs bon droit de le faire. Ce ne sonts pas des "brebis galeuses", la Police et l'état sonts par essence raciste. Le nier seraient occulter la sale histoire de la france, le colonialisme, le 17 octobre 61 etbien d'autres évènements...

Pour en revenir aux manifs, c'est sur qu'à des moments elles étaient assez vénères, à raison. Des flics onts été légèrements bléssés, ils onts quelquefois étaient amenés aux C.H.U. pendant maximum une journée. Avec l'arsenal qu'ils onts ils ne seronts pas plus bléssés que ça, contrairement à nous dans les manifs, quartiers populaires, aux frontiéres ..., qui pouvons passer plusieurs jours au C.H.U. , plusieurs mois en Coma, voiremême quelquefois trouver la maort par les agissements de la Police.

Quand un policier est bléssé il y à une enquète pour tentative d'homicide, mais quand ils blessent l'un-e de nous, les rares fois ou ily à procés il est encore plus rare que le policier en question ne soit pas purement et simplement relaxé.

On ne le dira jamais assez

A basl'état, les flics, les bourgeois et leurs valeurs racistes, séxistes et capitalistes de merde

Prochaine manif contre la loi sécurité globale sur Nantes le mardi 15 décembre à 17h30 à la préfecture.