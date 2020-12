Audience de cassation de Vincenzo Vecchi

Mis a jour : le jeudi 3 décembre 2020 à 15:08

Mot-clefs: Contre-sommets Répression

Lieux: rochefort-en-terre



Suite au verdict équilibré de la chambre d’accusation de la Cour d’Appel d’Angers du 4 novembre, après celui de la Cour d’Appel de Rennes qui, un an auparavant, avait libéré Vincenzo Vecchi, nous pensions qu’il était de l’honneur de la justice d’en rester là, comme le demandaient les signataires de la Tribune (dont Christiane Taubira, Eva Joly et Marylise Lebranchu) parue dans Le Monde le 5 novembre.





Vincenzo Vecchi : émission #9 de nouveau l’acharnement judiciaire: https://www.youtube.com/watch?v=U608pIXWSqQ



C’est une procédure qui est exceptionnelle… à de nombreux point de vue : d’abord au plan humain, bien sûr( … ) mais aussi judiciaire, parce que nous avons connu 4 audiences pour faire face à ce monstre judiciaire potentiel que peut être le MAE…

Dans cette affaire, les avocats n’auraient pas pu faire grand chose sans le comité de soutien (…) et puis bien sûr c’est un combat face à ce monstre judiciaire qui ne peut pas avoir lieu s’il n’y a pas en face des juges qui nous écoutent » (Maxime Tessier, avocat de Vincenzo)

Après le jugement favorable de la cour d’Angers et le pourvoi en cassation du procureur et à la lumière de l’acharnement qui continue de frapper Vincenzo, cette neuvième émission, conçue comme une table ronde, réunit un des avocats de Vincenzo, une ancienne magistrate et quelques membres du comité de soutien de Rochefort-en-Terre.

Elle fait le point sur les éléments juridiques actuels de cette affaire, soulignant le rôle accablant tant de l’Italie que de l’exécutif français et l’aspect de non-droit que le MAE introduit dans la justice européenne.

______________________

Rappel de la chronologie de l’affaire Vincenzo:

- Arrestation de Vincenzo le 8 aout 2019 à Rochefort en Terre: 2 mandats d’arrêts européens.

- Première Audience à Rennes le 22 aout: la Cour fait une demande de renseignements complémentaires à l’Italie.

- Seconde audience à Rennes le 27 septembre, refus de mise en liberté conditionnelle.

- Troisième audience à Rennes le 24 octobre, le verdict est rendu le 15 novembre 2019 : Le MAE de Milan est dénoncé, Le MAE de Gênes est cassé, Vincenzo est libéré.

- Le 18 novembre, le procureur de la Cour de Rennes se pourvoit en cassation.

- Le 18 décembre 2019 la cour de Cassation annule la décision de Rennes: l’affaire repart à zéro. Elle est confiée à la Cour d’appel d’Angers et pour les raisons sanitaires l’audience se tient le 2 octobre 2020.

- Le 4 novembre, la Cour d’appel d’Angers donne à nouveau raison à la défense: le procureur de la Cour d’Angers a son tour se pourvoit en cassation.

- Après 16 mois de bataille juridique la saga concernant notre ami Vincenzo Vecchi continue !

Le comité de soutien à Vincenzo Vecchi

https://www.comite-soutien-vincenzo.org

https://www.facebook.com/soutienvincenzo