[Maison Geronimo -Saint Nazaire] rendue le 16 déc.

Les habitant.e.s ayant leur noms sur la procédure sont passées au tribunal ce mercredi matin à 9 heures et demi afin de porter la voix de celles et ceux qui vivent à la Maison. Mais aussi pour toutes ces associations qui se démène depuis des mois à aider les résident.e.s. Le dossier désormais entre les mains du juge, les habitant.e.s de la Maison attendent la décision qui sera rendue à partir du 16 Décembre. Iels sauront à ce moment là, à qu'elles sauces iels seront mangé.e.s. La Silène, actuel propriétaire du bâtiment, demandent aux personnes passées devant le tribunal les sommes suivantes : - Pour les huits appartements : 3 454, 72 euros par mois d'occupation. - Pour le gardiennage (Agents de sécurité) : 336 euros par jour d'occupation. - Pour les frais judiciaires et autres : 2 000 euros. Sérieusement ? A des personnes sans ressources qui trouvent quand même la force d'essayer de mettre un maximum de personnes à l'abris pour l'hiver alors que déjà, le froid et l'humidité ronge les os des sans abris. Une personne de 72 ans vie dans cette Maison, qu'elles solutions à long terme ?





Et les habitant.e.s et les hébergé.e.s ?

La Maison Geronimo et ses résident.e.s continueront à accueillir du mieux qu'iels le peuvent les personnes désireuses de trouver un refuge, un lieu sécure où iels pourront se reposer et se concentrer sur leur avenir.Oui, car ce n'est pas lorsque l'on cherche à subvenir à nos besoins primaires (Manger, se reposer, dormir dans un lieu en sécurité) que l'on peut se lancer dans des démarches à très longues durées. Trop longues même, menant bien souvent à un découragement, un sentiment que rien n'avance, à l'abandon. Préférant parfois le peu de la rue, ne se sentant nulle part à leur place dans la société.Les habitant.e.s tant qu'à elleux vont continuer leur démarches, à tendre la main à qui en a besoin, soutenir les plus démunis, pallier aux manquements du système. Certain.e.s prendront la route, d'autres resteront, seul l'avenir et la force de notre détermination mèneront leur pas, qu'elle que soit la direction.



Soutenez la Maison, qu'importe l'avenir !

Rien n'est fini, ce n'est que le début.

"Ils voulaient nous enterrer sans savoir que nous étions des graines".



Continuez à soutenir la Maison et toutes les démarches citoyennes, solidaire prêt de chez vous ou à des kilomètres.

L'union est notre plus grande force.



La pétition en soutien a la Maison est toujours disponible en ligne : (Pensez à valider votre signature depuis votre boîte mail)

Les habitant.e.s de la Maison souhaitent remercier toutes les associations, collectifs, et personnes venus en aide d'une façons ou d'une autre à la Maison.

Merci aux Guerrières De l'Ouest, aux Ami.e.s de May, à l' Antifascistes Bassin Nazairien AFASN, au XXIII. Sant Nazer, au R'Éveillons la Solidarité, à l' Association Amicale de la Protection Animale-AAPA /Veg, ALF, Antispécisme, aux Sourie ion Anti-gaspi, à la Fraternité Saint-Nazaire, au Trait d'union, ainsi que Le Carillon de Saint Nazaire et bien d'autres.

Merci sincèrement à toustes

Anonymes, collectifs, associations, groupes affinitaires... Pour les dons, les ravitaillements, la présence, les douches, l'électricité, l'eau, l'aide psychologique, matériel, physique, les transports ect.



Contact :Maison Geronimo - Collectif Résistance

33 rue Émile Littré44600 Saint NazaireTél : 06.37.30.80.52

