Montreuil-Bagnolet (93): tags en solidarité avec les anarchistes et antifascistes inculpé·e·s en Biélorussie

Mis a jour : le vendredi 27 novembre 2020 à 10:03

Mot-clefs: Répression / prisons centres de rétention

Lieux: bagnolet montreuil



Gros bisous à tou·te·s celles et ceux qui luttent pour changer la vie, en Biélorussie et partout ailleurs.

























En réponse à l'appel à une semaine de solidarité avec les anarchistes et les antifascistes inculpé·e·s, poursuivi·e·s et/ou emprisonné·e·s en Biélorussie, et pour donner de la visibilité aux perspectives révolutionnaires du soulèvement anti-Loukachenko, dans la semaine du 23 au 29 novembre 2020, nous avons écrit quelques mots sur les murs de Montreuil et de Bagnolet, dans la banlieue est de Paris :

« Solidarité avec les anarchistes et les antifascistes inculpé·e·s en Biélorussie »

« Loukachenko, Macron, Poutine, Johnson, el-Assad, Bolsonaro, Erdo?an, Trump, Biden, etc. : qu'ils dégagent tous ! »

« De Minsk à Paris, vive la révolte et l'anarchie »

« À bas l'État et ses flics. Vive la révolte ! »

« Crève l'autorité ! Feu aux prisons »

On en a même écrit un en français et en russe :

« Ni Loukachenko ni personne, vive l'anarchie »

Des anarchistes

Photos:

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/a-soli-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/b-louka-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/c-minskparis-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/d-abas-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/e-crev-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/f-nilouka-fr-resp560.jpg

https://paris-luttes.info/IMG/jpg/g-nilouka-ru-resp560.jpg