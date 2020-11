Caisse de soutien hivernale à la Zad du Carnet

Mis a jour : le jeudi 12 novembre 2020 à 20:11

Mot-clefs: Ecologie Resistances

Lieux: carnet



La première cagnotte de soutien à la Zad du Carnet a reçu plus de 2500 euros. Merci à vous toutes ! Si vous souhaitez contribuer à la lutte, une nouvelle caisse de soutien est ouverte.





Bonjour à tou·te·s,

Voici le lien vers la nouvelle cagnotte de soutien :

http://www.cotizup.com/zadducarnet

Cela fait maintenant plus de 2 mois que nous sommes présent.es sur l'île du Carnet afin de bloquer les travaux et notre installation avance à grand pas. De nombreuses cabanes ont été construites et notre fonctionnement en autogestion progresse !

Depuis le 31 août dernier, la résistance contre la bétonisation en marche forcée s'est implantée au Carnet. Des barricades se sont dressées pour protéger l'île du Carnet contre les ravages au bulldozer qui y étaient programmés.

Cette occupation de l'espace public à l'entrée de l'île du Carnet constitue le dernier recours pour défendre les roselières et leurs habitants de toutes peaux : à écailles, poils ou plumes. C'est toute l'île du Carnet qui a besoin de nous pour la défendre aujourd'hui.

Mais pour que la lutte continue, nous avons encore besoin de vous !

La Zad du Carnet est un lieu de résistance, de résilience et d'accueil pour toutes les personnes qui souhaitent la rejoindre !

Ni l'annonce du report des travaux d'un an par le Grand Port de Nantes Saint-Nazaire ni le confinement n'entament notre détermination à rester sur place pour installer la lutte localement et dans la durée.

L'hiver arrive à grand pas et nos besoins matériels sont conséquents : isolation des cabanes, installation de chauffages des cabanes et construction de nouveaux lieux pour accueillir toutes les personnes souhaitant habiter sur place.

La menace continue et persiste avec notamment l'hélicoptère et des patrouilles de gendarmerie fréquentes autour de la zone.

Nous vous remercions pour la première cagnotte de soutien de la Zad du Carnet qui a recueilli plus de 2500 euros et appelons de nouveau à votre aide !

Cet argent a servi et servira pour faire des impressions, acheter du matériel collectif qu'on n'arrive pas à récupérer et remplir la caisse de solidarité.

Plusieurs façons de nous aider s'offre à vous sur notre site web https://zadducarnet.org/index.php/soutenir-la-lutte/.

La solidarité est une arme !

Nous sommes la Loire qui se défend !

N'hésitez pas à nous contacter à zadducarnet[at]riseup.net pour toute question.

Plus d'infos sur la lutte au Carnet sur le site web de la zad : https://zadducarnet.org/