L'islamophobie est à la une de l'actualité

Il y a deux évènements qui dominent l’actualité depuis plusieurs semaines : la crise épidémique et la lutte antiterroriste (en réalité islamophobe) de l’Etat et des médias sur le thème de la liberté d’expression à la mode Charlie. C’est le moment que choisit Indy Nantes pour parler de surpublication sur un de ces sujets, car il ne faudrait pas « remplir la colonne globale » sur le problème de la fascisation du pays sous la houlette de la pensée Charlie. Sauf qu’un article a miraculeusement survécu au milieu de l’hécatombe : À propos d’Abdelhakim Sefrioui et du collectif Cheikh Yassine https://nantes.indymedia.org/articles/51480



Qu’à de particulier cet article pour avoir un traitement à part ? Et pourquoi les commentaires ont-ils été enlevés ?



Comment se fait-il que des articles sur la récupération et l’instrumentalisation du crime de Conflans ont été refusés pour ne pas remplir la colonne globale et qu’un article sur le même sujet qui n’apporte rien au débat, déjà posté en commentaires, vienne subitement les remplacer.

Ce texte est une enquête sur les milieux islamistes parallèlement à celle menée par les flics et qu’on va trouver partout en boucle dans les médias mainstream. L’intérêt des autres textes refusés, c’est de donner une opinion sur l’assassinat de Conflans ET de sa récupération, ce que se garde de faire La Horde, bien qu’on sache ses positions puisque ce média a dénoncé depuis toujours les anti-islamophobes, même avant les attentats.



La Horde nous dit juste : « Il y aurait beaucoup à dire sur la pertinence des caricatures publiées par Charlie hebdo et sur la façon dont la liberté d’expression peut être abordée en classe… », mais La Horde se garde bien d’en dire quoi que ce soit et se contente de parler d’une seule orga caricaturale, d’où l’inutilité de cet article qui remplace ceux qui avaient beaucoup à dire sur la « pertinence des caricatures » et qui ont été refusés. Par exemple :



https://nantes.indymedia.org/articles/51589



entre autres ….