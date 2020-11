[Nantes] Nouvelle réquisition : on ne peut pas confiner dehors !

Mis a jour : le mardi 3 novembre 2020 à 12:06

Mot-clefs: squat logement immigration sans-papieres frontieres

Lieux:



Tous les soirs lors des distributions de repas les bénévoles de l'Autre Cantine rencontrent des hommes seuls, des familles avec bébés et enfants qui n'ont pas d'hébergement. Ils et elles sont dans le froid, souvent sous la pluie avec des vêtements et des matelas mouillés. En septembre ils ont même vues leurs affaires être jetées à la poubelle par la police municipale. Ils et elles nous demandent où dormir et si l'Etat va les mettre à l'abri.