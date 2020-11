rentrée du 2 novembre

Mis a jour : le dimanche 1 novembre 2020 à 20:11

Education coronavirus

bretagne



Bonjour à toutes et tous,

Nous sommes plusieurs à nous être contacté.e.s au sujet d'une rentrée scolaire bien singulière.

Nous sommes aussi plusieurs à nous interroger sur la cohérence de ce que l'Ecole va devoir vivre à partir du 02 novembre.

Un texte a pour cela été rédigé et une action de protestation prévue. Celle de ne pas scolariser nos enfants ce jour ci. Nous ne cherchons pas à renverser le monde, ni à contester l'urgence sanitaire, mais ce sont les incohérences et autres hypocrisies que nous pointons du doigt.

C'est une manière d'avoir prise sur la situation et de porter une parole critique.

Nous vous invitons à lire ce texte, en être signataire, nous rejoindre dans l'action si vous le souhaitez. Et, aussi à rentrer en contact avec nous, par mail, afin de nous rassembler virtuellement, et de rester attentives et attentifs, ensemble pour préparer une suite.